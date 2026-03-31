O echipă de cercetători chinezi a dezvoltat o tehnologie în domeniul bateriilor cu litiu, care ar putea dubla autonomia vehiculelor electrice și le-ar permite să funcționeze chiar și la temperaturi extreme, de până la minus 70°C, informează South China Morning Post.

Cercetătorii din Shanghai și Tianjin au creat un compus chimic inovator pentru baterii, care le permite să stocheze de două până la trei ori mai multă energie decât modelele convenționale la temperatura camerei. În plus, chimia rămâne stabilă în condiții de frig extrem, ceea ce înseamnă că bateriile pot funcționa eficient chiar și în cele mai dure medii.

Potrivit unui studiu publicat în revista Nature, această tehnologie ar putea crește autonomia vehiculelor electrice de la aproximativ 500–600 kilometri la peste 1.000 kilometri cu o singură încărcare. Inovația ar putea, de asemenea, să îmbunătățească performanța unor dispozitive precum smartphone-uri, drone, roboți sau chiar vehicule spațiale, în special în medii foarte reci, unde bateriile obișnuite pierd rapid din eficiență.

Noua formulă chimică facilitează circulația ionilor între electrozi și oferăd o densitate energetică mult mai mare și o capacitate superioară de încărcare și descărcare la temperaturi extreme.

Bateriile construite cu această tehnologie au atins o densitate energetică de peste 1.540 Wh/kg la temperatura camerei și aproximativ 880 Wh/kg la minus 50°C. În comparație, bateriile litiu convenționale ating 300 Wh/kg la temperatura camerei și scad la circa 150 Wh/kg la minus 20°C. Chiar și la minus 70°C, performanța bateriilor rămâne ridicată și stabilă.