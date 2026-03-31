O erupție solară puternică, de tip X1.4, s-a produs în primele ore ale zilei de 30 martie, erupție care a provoct întreruperi ale comunicațiilor radio pe Terra și a atras atenția specialiștilor chiar înaintea lansării misiunii Artemis 2 a NASA, anunță Space.com.

Potrivit NOAA Space Weather Prediction Center, erupția a atins intensitatea maximă la ora 23:19 EDT (06:19 AM, ora României). Fenomenul a provocat degradarea semnalelor radio de înaltă frecvență (HF) pe partea iluminată a Pământului în momentul producerii, și a afectat în special regiuni din sud-estul Asiei și Australia.

Erupția a fost generată de o regiune activă a Soarelui

Erupția a fost generată de o regiune activă a Soarelui, cunoscută sub numele de AR4405, un grup de pete solare cu câmp magnetic complex care se rotește treptat în direcția Pământului. Aceasta înseamnă că eventualele erupții suplimentare ar putea avea efecte directe asupra planetei în zilele următoare. Evenimentul a fost însoțit și de o ejecție de masă coronală (CME), o expulzare masivă de particule și plasmă solară, care ar putea avea o componentă orientată către Terra.

Fenomenul apare într-un moment sensibil pentru NASA, care pregătește lansarea misiunii Artemis 2, prima misiune cu echipaj uman către Lună după mai bine de 50 de ani. Decolarea este programată cel mai devreme pentru 1 aprilie, la ora 18:24 EDT (22:24 GMT), când patru astronauți vor porni într-o călătorie de 10 zile în jurul Lunii.

Activitatea solară intensă poate influența comunicațiile radio

Specialiștii avertizează că activitatea solară intensă poate influența comunicațiile radio și sistemele satelitare în momente critice ale unei lansări. Fizicianul Tamitha Skov a declarat pentru Space.com că agenția spațială urmărește atent evoluția situației.

„NASA este atentă la condițiile de vreme spațială înaintea lansării Artemis 2. Trebuie să monitorizăm exploziile radio solare, deoarece acestea pot afecta comunicațiile radio HF și VHF, precum și comunicațiile prin satelit în timpul operațiunilor critice de lansare și al manevrelor din primele faze ale zborului”, a explicat ea.

NOAA a emis deja o alertă pentru o furtună geomagnetică moderată pe 31 martie

Erupția solară a stârnit interes nu doar în rândul inginerilor implicați în programul Artemis. Observatorii fenomenelor de acest gen urmăresc, de asemenea, evoluția ejecției de masă coronală. Dacă aceasta va lovi Pământul chiar și tangential, ar putea declanșa o furtună geomagnetică.

NOAA a emis deja o alertă pentru o furtună geomagnetică moderată (nivel G2) pe 31 martie, în timp ce condiții mai slabe, de nivel G1, sunt posibile pe 30 martie și 1 aprilie. În cazul unui impact direct, aurorele boreale ar putea deveni vizibile la latitudini mult mai sudice decât în mod obișnuit. În astfel de condiții, fenomenul ar putea fi observat chiar și în zone din sudul Statelor Unite, inclusiv în state precum New York, Wisconsin sau Washington.

Astfel de evenimente nu reprezintă automat o amenințare pentru misiuni spațiale

Deși astfel de evenimente nu reprezintă automat o amenințare pentru misiuni spațiale, ele sunt monitorizate atent, deoarece pot influența comunicațiile, navigația și unele sisteme electronice implicate în lansările spațiale. Pentru moment, NASA continuă pregătirile pentru Artemis 2, în timp ce specialiștii urmăresc evoluția activității solare în zilele care urmează.