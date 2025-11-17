Decathlon a fabricat un costum spațial care poate fi îmbrăcat în 2 minute / Acesta va fi testat la bordul Stației Spațiale Internaționale anul viitor

Într-un pas important către consolidarea capacității Europei în domeniul zborurilor spațiale cu echipaj uman, astronauta franceză Sophie Adenot urmează să testeze un prototip de costum spațial european pentru activități intravehiculare (IVA), denumit EuroSuit și fabricat de Decathlon, în timpul misiunii sale din 2026 la Stația Spațială Internațională (ISS), transmite European Spaceflight.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Efortul este condus de agenția spațială franceză CNES, care a contractat inițial un consorțiu format din Spartan Space, Institutul de Medicină și Fiziologie Spațială (MEDES) și gigantul articolelor sportive Decathlon la sfârșitul anului 2023 pentru studiul inițial.

În urma acestui succes, trio-ul a obținut un al doilea contract la sfârșitul anului 2024 pentru dezvoltarea prototipului complet. CNES a anunțat oficial în iulie 2025 că EuroSuit va fi unul dintre experimentele științifice și tehnologice care o vor însoți pe Adenot în misiunea sa de lungă durată, care i-a fost atribuită de ESA în mai 2024.

Javier López Segovia, CEO-ul Decathlon, care a publicat primele imagini ale costumului pe 14 noiembrie, a descris proiectul ca unul care reunește „lumea explorării spațiale, a științei, a medicinei și a sportului”. Obiectivul principal al testării ISS va fi evaluarea ergonomiei costumului, în special a ușurinței sale de utilizare.

Potrivit lui López Segovia, un obiectiv cheie al proiectării este ca costumul să fie îmbrăcat sau dezbrăcat în mai puțin de două minute.