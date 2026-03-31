Misiunea lunară Artemis 2: Numărătoarea inversă a fost iniţiată în mod oficial

Redacția TechRider
31 martie 2026
Artemis 2, Credit foto: Richard Gallagher / Alamy / Profimedia
Numărătoarea inversă pentru lansarea misiunii Artemis 2 a fost inițiată oficial, înaintea zborului programat miercuri, care va transporta, pentru prima dată după mai bine de 50 de ani, un echipaj de astronauți în jurul Lunii, a anunțat luni Charlie Blackwell-Thompson, directoarea programului de lansări spațiale din cadrul NASA, citată de AFP.

„Totul ne arată că ne aflăm într-o poziție excelentă pentru a efectua lansarea peste două zile”, a declarat Blackwell-Thompson, confirmând că numărătoarea inversă a început în mod oficial, transmite Agerpres.

Deși o eventuală amânare rămâne posibilă din cauza condițiilor meteorologice sau a unor probleme tehnice – obstacole frecvente în domeniul spațial –, racheta și echipajul sunt pregătite, a precizat Amit Kshatriya, administrator adjunct al NASA, într-o conferință de presă organizată la Centrul Spațial Kennedy din Cape Canaveral, Florida. „În urmă cu 53 de ani, omenirea a părăsit Luna și nu s-a mai întors niciodată. Acum, ne vom întoarce acolo”, a adăugat el.

Pe rampa de lansare, situată la doar câteva sute de metri de sala de presă, puternica rachetă SLS îi va transporta pe cei trei astronauți americani – Reid Wiseman, Christina Koch și Victor Glover – și pe astronautul canadian Jeremy Hansen. Aceștia vor orbita Luna, fără a coborî pe suprafața ei.

Înaltă de 98 de metri – cu câțiva metri mai mult decât Statuia Libertății –, racheta SLS urmează să fie lansată miercuri, la ora locală 18:24. NASA are pregătite mai multe ferestre alternative de lansare până pe 6 aprilie, în cazul în care apar obstacole. Pentru fereastra de lansare de miercuri, prognozele meteo rămân favorabile, specialiștii estimând luni șanse de 80% pentru condiții optime.

În plus, NASA monitorizează constant atât condițiile meteo spațiale, cât și peste 500 de criterii tehnice care trebuie îndeplinite pentru a permite lansarea. „Este o operațiune extrem de complexă, dar esențială pentru siguranța echipajului, primul care va fi transportat de această nouă rachetă a NASA”, a explicat Charlie Blackwell-Thompson. „O să le transmit doar o rugăminte zeilor spațiului”, a glumit Amit Kshatriya.

Misiunea Artemis 2, care va dura aproximativ 10 zile, are rolul de a testa toate sistemele necesare pentru revenirea astronauților pe suprafața Lunii în viitor, pregătind totodată construcția unei baze lunare și viitoare misiuni către Marte.

În plus, Artemis 2 va marca câteva premiere importante: va fi primul zbor lunar la care va participa o femeie, o persoană de culoare și un non-american.

