Volkswagen face un pas înapoi – sau, mai degrabă, un pas calculat spre ceea ce șoferii par să fi cerut în ultimii ani: modalități simple și intuitive de a controla funcțiile mașinii.

Era suprafețelor tactile dominante în interiorul mașinilor pare să se apropie de final, cel puțin în viziunea actualei conduceri.

Thomas Schäfer, CEO-ul Volkswagen, spune fără echivoc că anumite elemente nu mai sunt negociabile. Mânerele clasice ale ușilor și comenzile fizice vor reveni în centrul experienței de utilizare. Într-un interviu acordat Top Gear, acesta a explicat că direcția anterioară a companiei îndepărta marca de propriile valori.

„Era clar” – spune Schäfer – că Volkswagen își pierdea esența. Iar răspunsul a fost o schimbare de direcție, una mai apropiată de tradiție și de așteptările reale ale utilizatorilor.

Primele semne ale acestei noi filosofii vor apărea odată cu viitorul ID. Polo. Chiar dacă modelul electric de segment mic va integra două ecrane mari la interior, iar sistemul de climatizare va rămâne în mare parte controlat digital, accentul se mută în altă parte: claritate, ergonomie și materiale mai plăcute la atingere.

Volkswagen vrea ca interfața să fie intuitivă, familiară. Nu doar modernă.

Într-un detaliu care spune multe despre direcția mărcii, instrumentarul digital al noului model va putea fi configurat într-un stil retro. Printr-o simplă apăsare de buton, șoferul va putea activa grafici inspirate de bordul primului Golf din anii ’80 – o trimitere directă la istoria Volkswagen, dar și o încercare de a crea o legătură emoțională cu utilizatorul.

„Absolut ne-negociabile”: butoanele și mânerele revin în prim-plan

Schäfer, aflat la conducerea companiei din 2022, spune că schimbarea nu ține doar de design, ci de o regândire completă a modului în care sunt dezvoltate mașinile.

În trecut, procesul pornea de la liste lungi de cerințe și specificații tehnice. Rezultatul? Produse care, deși complexe, nu erau întotdeauna intuitive. „Oamenii nu se simțeau confortabil folosind (produsul final)”, admite CEO-ul.

Noua abordare pornește de la utilizator: „pentru cine este mașina” și „cine o conduce”.

În acest context, șeful Volkswagen este categoric: mânerele ușilor și butoanele fizice sunt „absolut ne-negociabile”. Mai mult, el promite o revenire la lucruri simple și ușor de înțeles.

„Un VW ar trebui să aibă o față prietenoasă. Un mâner de ușă trebuie să fie intuitiv (…). Vom readuce butoane reale și denumiri reale, pentru mașini pe care le poți înțelege imediat”, afirmă Schäfer.

Design mai uman, mai puțin „inspirat de iPhone”

Criticile la adresa interioarelor dominate de suprafețe tactile nu sunt noi. Modele precum Volkswagen Golf Mk8 au fost adesea contestate tocmai din cauza lipsei comenzilor fizice – inclusiv de către jurnaliști auto.

Schimbarea de direcție vine și pe fondul unei tendințe mai largi în industrie, unde multe centre de design au fost influențate de filosofia minimalistă din zona smartphone-urilor.

Kai Grünitz, responsabilul pentru dezvoltare tehnică în cadrul Volkswagen, explică însă cum s-a ajuns aici. Odată cu schimbarea CEO-ului, întreaga organizație se aliniază noii viziuni.

„Toată lumea îl urmează pe cel nou”, spune acesta, adăugând că, în ciuda unor dezacorduri interne, proiectele erau duse la capăt conform cerințelor stabilite la nivel de conducere.

Grünitz are peste 30 de ani în companie, ceea ce înseamnă că a traversat mai multe epoci – inclusiv perioada lui Ferdinand Piëch. Tocmai de aceea, schimbarea actuală poate fi privită ca o revenire la principiile care au consacrat marca.

Iar mesajul este clar: tehnologia rămâne, dar nu în detrimentul utilizatorului.