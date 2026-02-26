Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) a lansat licitaţia pentru închirierea unui spaţiu destinat amplasării a şapte staţii de încărcare pentru autovehicule electrice, iniţiativă menită să susţină tranziţia către transportul verde şi să îmbunătăţească serviciile pentru pasageri, potrivit Agerpres.

Staţiile vor deservi autovehiculele pasagerilor din parcarea situată în apropierea Terminalului Plecări al Aeroportului Internaţional Henri Coandă.

Contractul de închiriere va avea o durată de cinci ani, iar procedura de atribuire se va desfăşura prin licitaţie la Bursa Română de Mărfuri. Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 18 martie 2026, dată la care va avea loc şi licitaţia la sediul BRM.

Directorul general al CNAB, Bogdan Mîndrescu, a precizat că proiectul face parte din strategia companiei de modernizare a infrastructurii aeroportuare şi de reducere a amprentei de carbon, prin integrarea mobilităţii sustenabile şi diversificarea serviciilor disponibile pentru pasageri.

„Continuăm demersurile concrete de modernizare şi aliniere a infrastructurii aeroportuare la standardele europene de sustenabilitate. Este un proiect care răspunde direct nevoilor unui număr tot mai mare de pasageri şi parteneri care utilizează autovehicule electrice şi care îşi doresc servicii eficiente, accesibile şi prietenoase cu mediul.

Integrarea staţiilor de încărcare în cadrul Aeroportului Henri Coandă face parte din programul strategic al companiei noastre de dezvoltare a infrastructurii şi de reducere a amprentei de carbon, prin încurajarea mobilităţii sustenabile şi diversificarea serviciilor oferite la standarde ridicate de calitate”, a afirmat Mîndrescu.