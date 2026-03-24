Comisia Europeană a declarat marți că decizia Guvernului slovac de a impune prețuri mai mari la combustibili pentru autovehiculele înmatriculate în străinătate care alimentează pe teritoriul Slovaciei este ilegală. Executivul comunitar a subliniat că astfel de măsuri discriminatorii contravin dreptului Uniunii Europene și afectează integritatea pieței unice, potrivit agenției EFE, citată de Agerpres.

Guvernul de la Bratislava a introdus pentru o perioadă de 30 de zile restricții privind alimentarea cu motorină, aplicând un sistem de prețuri diferențiate. Concret, vehiculele înmatriculate în alte state membre UE trebuiau să plătească mai mult pentru combustibil decât cele înmatriculate în Slovacia, măsură menită să conserve rezervele interne și să limiteze impactul crizei energetice.

Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Ricardo Cardoso, a declarat că măsura este „foarte discriminatorie” și a precizat că, deși Comisia înțelege necesitatea protejării cetățenilor în contextul scumpirilor generate de tensiunile din Orientul Mijlociu, intervențiile nu trebuie să favorizeze un segment de populație în detrimentul altuia, pe criteriu de naționalitate.

Coordonare europeană și mecanismul IMERA

Comisia Europeană a avertizat că va lua „măsuri legale adecvate” pentru a asigura respectarea regulilor UE și a subliniat importanța coordonării între statele membre. Vicepreședintele CE responsabil cu Piața Unică, Stephane Sejourne, a explicat că Executivul comunitar intenționează să activeze mecanismul de urgență pe piața unică (IMERA) pentru a preveni apariția barierelor naționale asupra energiei, care ar putea crește diferențele de prețuri între state și crea inegalitate între consumatori.

Acest mecanism, aprobat în 2024 și care va intra în vigoare pe 29 mai, stabilește că, în situații de urgență, statele nu pot interzice exporturile intracomunitare de bunuri relevante și nici nu pot impune restricții privind circulația mărfurilor sau serviciilor dacă acestea generează probleme de aprovizionare sau riscul de penurie în cadrul pieței interne.

Probleme similare în UE

În ultimele săptămâni, mai multe țări UE au implementat măsuri naționale pentru a atenua scumpirea energiei, ca urmare a tensiunilor din Orientul Mijlociu: reducerea impozitelor, plafonarea prețurilor, intervenții directe în stabilirea acestora sau ajutoare financiare pentru familii și companii. Comisia a avertizat că toate aceste măsuri trebuie să fie temporare, coordonate și „țintite”, pentru a evita dezechilibrele și concurența neloială în cadrul pieței europene.

Comportamentele protecționiste, precum cel implementat de Slovacia, pot avea efecte negative asupra integrității pieței unice și pot amplifica inegalitățile de preț dintre statele membre. Activarea mecanismului IMERA va permite Comisiei să garanteze aplicarea uniformă a regulilor pe piața internă, asigurând că intervențiile guvernelor sunt compatibile cu legislația europeană și nu afectează cetățenii din alte state.