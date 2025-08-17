Conceptul Elevated Velocity îți măsoară pulsul și nivelul de oxigenare, însă ar putea arăta mult mai mult: Viitorul Cadillac

La prima vedere, Cadillac Elevated Velocity este exact ca orice concept: uși gull-wing, interior roșu, volan retractabil pentru sesiunile de condus autonom și un aranjament de lumini futurist la interior. Însă ce atrage atenția cu adevărat la conceptul americanilor este garda la sol mare, șasiul ridicat și prezența unui nou mod off-road – toate aceste elemente fiind semnale că marca de lux deținută de General Motors ar putea aborda o nouă direcție pe viitor.

Elevated Velocity este urmașul lui Opulent Velocity – conceptul tip coupe 2+2, pur electric, prezentat de Cadillac în 2024 și care reprezenta viziunea mărcii asupra modelelor de lux ale viitorului, dar și asupra condusului autonom. Un an mai târziu, Cadillac vine cu Elevated Velocity, un cross-over 2+2, care la rândul lui arată viitorul mașinilor de lux în accepțiunea americanilor și dă posibile indicii privind designul viitoarelor modele, scrie The Verge.

Cross-over-ul vrea să convingă prin capacitatea sa de a ataca și zone mai puțin prietenoase sedanurilor, fără asfalt, chiar la limita off-roaderelor. Elevated Velocity are jante de 24 de inchi pentru o navigare mai bună pe teren accidentat, dar și un nou mod de condus denumit Terra, care activează suspensia pneumatică pentru un parcurs mai lin pe suprafețe inegale.

Potrivit lui Bryan Nesbitt, șeful departamentului de design de la Cadillac, modul Terra Active sporește capacitățile off-road, setând suspensia activă pentru performanță optimă pentru tipul de suprafață pe care se află mașină. Întrebat dacă noul concept ar putea semnala nașterea unei extensii a Cadillac, destinată off-road, Nesbitt nu a exclus posibilitatea.

Constructorii de lux au intrat tot mai adânc în zona off-road, prezentând viziunea escaladării celor mai anevoioase trasee la bordul unei mașini care are un interior premium. Marca Mercedes-Benz a fost la baza conceptului, prin Clasa G, însă a fost urmată și de alte mărci. Conceptul Audi Q6 E-tron supraînălțat a fost prezentat în 2025, la fel și conceptul X Grand Equator a celor de la Genesis. Totodată, recent, BMW a anunțat că vrea să dezvolte un model off-road de lux care să concureze cu Clasa G de la Mercedes-Benz și Land Rover Defender.

Prin conceptul Elevated Velocity, Cadillac speră să canalizeze atenția asupra modelelor sale cu performanțe de top, adunate sub denumirea V-series. Divizia aceasta nu a dus-o foarte bine în ultima perioadă, chiar dacă a lansat modele noi. Noul conceptul este menit să pregătească evoluția diviziei de performanță Cadillac. Prin V-series, marca americană vrea să se desprindă de imaginea sa din trecut și de asocierea cu generațiile mai vârstnice, atrăgând în același timp clienți mai tineri.

În acest scop, Cadillac a introdus pe conceptul Elevated Velocity atât de multă tehnologie și sisteme digitale încât cross-over-ul pare cu greu ancorat în realitate. Aici este inclus un volan cu ecran digital, iar luminile din interior pot fi trecute pe modul infraroșu ca o măsură terapeutică. În același timp, modelul urmărește semnele vitale ale șoferului, oferind informații privind pulsul, nivelul de oxigenare sau de stres.

Cadillac își imaginează că șoferii se vor bucura de aceste tehnologii când modelul se află în modul autonom de condus, moment în care volanul și pedalelor se vor retrage și șoferul va ceda controlul mașinii.

Chiar dacă aceste tehnologii nu conving neapărat pe toate lumea, capacitățile off-road ale lui Elevated Velocity pot fi interpretate ca un semn că americanii pregătesc lucruri interesante.