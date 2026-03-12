SUV-ul Dacia Bigster a fost desemnat Mașina Anului 2026 în Portugalia, în cadrul competiției „Trofeul Volanul de Cristal”, succedând modelului Citroën C3, câștigătorul ediției precedente. Modelul mărcii românești, parte a Grupului Renault, a plecat de la gala din acest an cu nu mai puțin de trei distincții.

Pe lângă trofeul principal, Bigster a câștigat și premiul pentru SUV Compact al Anului, dar și distincția pentru Tehnologie și Inovație.

Versiunea care a făcut diferența în votul juriului

Potrivit juriului, decisivă pentru rezultatul final a fost versiunea Bigster Hybrid-G 150 4×4. Aceasta combină un motor mild-hybrid de 1,2 litri, care dezvoltă 140 CP și antrenează puntea față, cu un motor electric de 31 CP pe puntea spate.

În această configurație, puterea totală ajunge la 150 CP, iar sistemul oferă tracțiune integrală. În plus, modelul folosește două rezervoare – benzină și GPL – ceea ce permite autonomii extinse.

Rezultatul este o arhitectură tehnică rar întâlnită: un sistem care combină propulsia hibridă, alimentarea duală cu combustibil și tracțiunea integrală, ceea ce duce la un consum de combustibil mai redus decât în cazul multor vehicule 4×4 comparabile.

Un alt argument menționat în evaluare este poziționarea pe piață: Bigster Hybrid-G 150 4×4 este cel mai accesibil vehicul off-road disponibil în prezent în Portugalia, potrivit publicației portugheze Diário de Notícias.

Cea mai competitivă ediție de până acum

Ediția din acest an a competiției Seguro Direto Mașina Anului / Crystal Steering Wheel 2026 a fost descrisă de organizatori drept cea mai disputată de până acum.

În total, 92 de modele și versiuni au fost înscrise în concurs, împărțite în opt categorii. Dintre acestea, 28 de vehicule au intrat în cursa pentru titlul principal de Mașina Anului.

Cum a fost ales câștigătorul

Procesul de selecție a fost realizat de un juriu format din 15 membri, reprezentând unele dintre cele mai importante instituții media din Portugalia.

În ultimele luni, jurații au testat dinamic modelele participante și au evaluat mai multe criterii, printre care designul, performanțele, nivelul de siguranță, prețul și impactul asupra mediului.

La finalul testelor și al deliberărilor, Dacia Bigster a reușit să obțină majoritatea voturilor și să devină Mașina Anului 2026 în Portugalia.