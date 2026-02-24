dark
Dacia lansează Spirit of Sand, o ediție limitată a modelului Duster, destinată exclusiv pieței din România / Seria va fi produsă în numai 500 de exemple / Preț de pornire: 29.000 de euro

Ștefan Munteanu
24 februarie 2026
dacia-duster-editie-limitata
Sursa foto: Dacia
Dacia a anunțat lansarea unei ediții limitate a modelului Duster, denumită Spirit of Sand, destinată exclusiv pieței din România.

Seria specială va fi produsă în doar 500 de exemplare și este inspirată de participările și rezultatele obținute de model în competițiile de off-road, se arată într-un comunicat al companiei.

Constructorul susține că versiunea pune accent pe capacitățile în teren accidentat. Astfel, modelul este echipat standard cu un scut de protecție pentru motor și cutia de viteze realizat din duraluminiu de 6 mm, componentă menită să protejeze ansamblurile mecanice în condiții dificile de rulare.

Duster Spirit of Sand utilizează sistemul de propulsie hybrid-G 150 4×4. Acesta combină un motor termic de 1,2 litri mild-hybrid, care dezvoltă 103 kW (140 CP) și antrenează puntea față, cu un motor electric de până la 23 kW (31 CP) montat pe puntea spate. Puterea totală a sistemului ajunge la 113 kW (154 CP), iar configurația permite tracțiune integrală fără legătură mecanică directă între punți.

Modelul este echipat cu două rezervoare de câte 50 de litri (unul pentru benzină și unul pentru GPL) ceea ce permite o autonomie declarată de până la 1.500 de kilometri în condiții optime. În mediul urban, producătorul estimează că vehiculul poate rula în mod electric până la 60% din timp, datorită bateriei litiu-ion de 48 V, care se încarcă automat în fazele de decelerare și frânare.

Prețul de pornire pentru ediția limitată este de 28.990 de euro cu TVA inclus. Oferta este valabilă pentru comenzile plasate până la 31 martie 2026, iar primele livrări către clienți sunt programate să înceapă în luna aprilie 2026.

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

