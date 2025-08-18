Dacia Sandero va primi și o versiune full-hibrid, alături de o versiune electrică / Motorul va fi unul complet nou pentru Dacia

După discuțiile avute de Dacia-Renault pentru producerea unei versiuni complet electrice a modelului Sandero pentru anul 2027, producătorul ar putea lansa și o versiune full-hibridă a hatchback-ului autohton de succes. Conform Profit.ro, noul Sandero hibrid va fi propulsat de un motor complet nou pentru producător, iar anunțul poate veni în decursul acestui an.

În momentul de față, Dacia are în gamă două motoare hibride pentru modelele sale: unul de 1,6 litri, regăsit pe Jogger și Duster, și unul de 1,8 litri, instalat pe SUV-ul Bigster.

Jogger: hibrid de 1,6 litri – 140 de cai putere

Dacia Jogger hibrid. Sursa foto: Dacia

Sistemul de propulsie de pe Dacia Jogger are la bază un motor termic de 1,6 litri, ce funcționează în ciclu Miller. Acesta dezvoltă 94 de cai putere și 148 NM cuplu motor, ce este acompaniat de două motoare electrice: unul de tracțiune (49 CP, 205 NM cuplu) și unul generator și starter (34 CP, 50 NM cuplu). Partea electrică este alimentată de o baterie de 1,2 kWh, îndeajuns pentru câțiva kilometri de autonomie pur electrică, iar tot ansamblul produce 140 de cai putere.

Acest propulsor, împerecheat cu o cutie de viteze multimodală, care include în structura sa și motoarele electrice, este fabricat în Turcia, în uzina din Bursa, și nu va mai fi potrivit pentru mașinile din Europa, având în vedere că nu respectă toată standardele Euro 7, normativ care intră în vigoare anul viitor. Din acest motiv, Dacia și Renault aveau nevoie de un înlocuitor pentru cele două modele și pentru noile modele ce vor mai fi lansate.

Bigster: hibrid de 1.8 litri – 155 de cai putere

Dacia Bigster hibrid. Sursa foto: Dacia

De cealaltă parte, sistemul de propulsie al SUV-ului Bigster constă dintr-un motor termic de 1,8 litri și două motoare electrice. Motorul termic rulează în ciclu Atkinson, mai eficient decât cel în ciclu Miller, și dezvoltă 109 cai putere. Alături de el funcționează două motoare electrice, unul de tracțiune (50 CP, 205 NM cuplu) și unul generator (20 CP, 50 NM cuplu).

La fel ca cel de 1,6 litri, acest propulsor este împerecheat cu o cutie multimodală, dar, datorită ciclului Atkinson, acest motor este mai eficient decât cel de pe Duster și Jogger. Totodată, cilindreea mărită oferă mai mult cuplu și o putere mai mare, dar la turații mai mici, cu un răspuns mai bun la accelerație. Emisiile acestui motor au scăzut la 98 g/km în ciclu WLTP, fiind de departe cel mai curat motor pe care Dacia l-a folosit vreodată, cu excepția celui de pe Spring.

Renault: „Categoric, Sandero va avea motor hibrid”

Reprezentanții Dacia au confirmat că următorul Sandero va beneficia „categoric” de motorizare hibridă. Astfel, singurul semn de întrebare rămâne ce motor va fi montat pe best seller-ul Dacia.

Soluția logică ar fi propulsorul de 1,8 litri, dar există câteva obstacole. Unul dintre ele ar fi spațiul, deoarece actualul Sandero, implicit și sedanul Logan, a fost proiectat pentru un motor de maxim 1,5 litri diesel, ce este vândut în Republica Moldova. Totodată, și costurile și greutatea grupului motor trebuie analizate.

O posibilă soluție este legată de un motor complet nou, care să combine cilindreea de 1.6 litri și tehnologia de pe motorul de 1.8 litri. Asta înseamnă un viitor propulsor hibrid care să funcționeze în ciclu Atkinson, cu motoare electrice mai mici, cu injecție indirectă și care să ofere o putere de aproximativ 140 CP, cu emisii de sub 100 grame/km. Astfel, Dacia ar putea concura de la egal la egal cu principalii producători din segmentul B, precum Toyota și chiar cu Renault Clio.

Pe de altă parte, intrarea în vigoare a normelor de poluare Euro 7 va determina introducerea unor motoare noi pe toată gama de modele produsă pe platforma CMF-B, dezvoltată integral în România. Astfel, Dacia va fi nevoită să introducă pe modelele sale mici noua familie de motoare 1.2 TCe, pentru că este o gamă mult mai eficientă din punct de vedere al emisiilor. Spre exemple, motorul actual de pe Sandero (TCe 90) are emisiile unui motor cu o putere de 125 de cai putere.