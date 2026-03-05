Dacia a anunțat că viitorul său crossover, care va fi lansat în 2026, se va numi Dacia Striker, potrivit unui comunicat al companiei..

Numele este inspirat din anii ’80 și sugerează forță și precizie, fiind integrat în familia Dacia prin terminația „ER”, similar modelelor Duster, Jogger și Bigster. Designul complet va fi prezentat public pe 10 martie 2026.

În ceea ce privește producția, modelul de segment C va fi asamblat la uzina Oyak Renault, în Turcia, iar modelul electric de segment A va fi fabricat la Renault Novo Mesto.

Inițial, Dacia C-Neo (modelul de segment C) urma să fie produs în România, însă decizia strategică a grupului Renault a mutat producția în Turcia, consolidând uzina Oyak-Renault ca centru regional de producție.

Această repoziționare are implicații pentru România, unde uzina de la Mioveni este acum concentrată aproape exclusiv pe SUV-uri (Duster și Bigster).

În trecut, Mioveni producea simultan Logan, Sandero, Jogger și Duster, ceea ce susținea o cerere diversificată pentru furnizorii locali de componente.

Reducerea diversificării și a volumului total de producție ridică riscuri structurale pentru platforma industrială.

În 2025, producția uzinei de la Mioveni a scăzut față de 2024, trendul continuând și în ianuarie 2026, cu o diminuare majoră a producției Dacia de circa 14%, în timp ce Ford Otosan Craiova a menținut nivelul anterior.

Capacitatea teoretică a uzinei Mioveni este de aproximativ 300.000 de unități/an, însă aceasta nu a fost atinsă, ceea ce reprezintă un semnal de alarmă pentru industria auto românească.

Decizia Dacia de a produce modelele cu marjă mai mică în Maroc și segmentul C în Turcia reflectă strategia grupului de a păstra în România doar vehicule cu valoare adăugată mai mare, însă scăderea volumului total poate afecta sănătatea pe termen lung a ecosistemului local de producție.