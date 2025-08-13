Daimler, Volvo și alți producători de camioane dau în judecată statul California pentru a bloca noile reguli privind emisiile

Patru mari producători de camioane – Daimler, Volvo, Paccar și International Motors (fosta Navistar) – au intentat un proces împotriva statului California pentru a împiedica aplicarea unor standarde stricte de emisii, anulate recent de președintele SUA, Donald Trump, transmite Reuters.

În iunie, Trump a revocat derogările acordate în perioada administrației Biden, care permiteau Californiei să își stabilească propriile reguli în materie de poluare. Decizia a vizat planul statului de a crește progresiv vânzările de camioane grele cu emisii zero și de a reduce nivelurile de oxizi de azot, precum și o măsură separată de eliminare treptată a vânzărilor de vehicule exclusiv pe benzină până în 2035.

Plângerea, depusă luni la tribunalul federal din Sacramento, îi are ca pârâți pe California Air Resources Board (CARB) și pe guvernatorul democrat Gavin Newsom. Constructorii susțin că au fost „prinși la mijloc” în conflictul politic dintre administrația federală și autoritățile statului, iar anularea derogărilor EPA face imposibilă planificarea producției.

„Incertitudinea legislativă ne provoacă prejudicii ireparabile, deoarece nu putem planifica în avans ce vehicule vom putea vinde”, au afirmat producătorii în documentele depuse în instanță.

Cazul vizează și Clean Truck Partnership, un program lansat în 2023 pentru a oferi industriei flexibilitate în atingerea obiectivelor de reducere a emisiilor, sprijinind în același timp strategia Californiei de combatere a poluării. Potrivit reclamanților, fără aprobarea federală, statul nu poate impune aceste cerințe.

Biroul guvernatorului Newsom și CARB nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

În aceeași zi în care a fost depus procesul, Comisia Federală pentru Comerț (FTC) a anunțat închiderea unei investigații antitrust privind Clean Truck Partnership. FTC a precizat că Daimler, Volvo, Paccar și International Motors au fost de acord să evite pe viitor orice acorduri anticoncurențiale cu autoritățile statale.

„Abuzul de reglementare al CARB a reprezentat o amenințare majoră pentru transportul rutier american”, a declarat Taylor Hoogendoorn, director adjunct al biroului de concurență din cadrul FTC.

Trump, republican, a anunțat că intenționează să limiteze autoritatea Californiei de a impune limite de poluare mai stricte decât cele federale, conform Clean Air Act, precum și eforturile guvernatorului Newsom de promovare a vehiculelor electrice. California a beneficiat de peste 100 de derogări de la această lege din 1970.

În iunie, la semnarea rezoluțiilor aprobate de Congres, Trump a anulat atât planul de creștere a vânzărilor de camioane cu emisii zero, cât și obiectivul statului de a opri vânzarea mașinilor pe benzină până în 2035. Ca răspuns, statul a inițiat propriile acțiuni în justiție pentru a inversa deciziile Casei Albe.