Ecranele tactile nu ar trebui să fie interfața principală de control într-o mașină, consideră Jony Ive, designerul iPhone-ului și iPad-ului, dar și autorul conceptului de interior pentru Ferrari Luce.

Deși creația sa din 2007 a revoluționat industria telefoanelor și a influențat masiv designul interioarelor auto, Ive spune că aceeași soluție nu este potrivită pentru condus.

„Nu aș fi folosit niciodată interacțiunea tactilă într-o mașină pentru comenzile principale. Este ceva ce nu mi-aș fi imaginat vreodată, pentru că te obligă să te uiți în altă parte decât la drum”, a declarat el. „Este, pur și simplu, tehnologia greșită pentru a fi interfața principală.”

În ultimii ani, ecranele tactile au devenit dominante în industrie. Mulți producători au ales suprafețe digitale tot mai mari, unele acoperind întreaga planșă de bord. Un exemplu frecvent invocat este Mercedes-Benz, care a introdus afișaje de dimensiuni foarte mari pe modelele sale electrice recente.

În contrast, interiorul modelului electric Ferrari Luce, realizat sub coordonarea lui Ive, urmează o direcție diferită. Mașina combină un ecran tactil central cu un număr mare de comutatoare și butoane fizice. Soluția nu este întâmplătoare, spune designerul. „Folosim ceva touch pe ecranul central, dar este gândit foarte atent. Marea majoritate a interfețelor sunt fizice. Fiecare comutator are o senzație diferită, astfel încât nu este nevoie să te uiți.”

Ive explică diferența dintre telefon și automobil prin scopul inițial al tehnologiei tactile. „Pentru iPhone, ideea a fost să dezvoltăm o interfață universală, care să poată fi calculator, tastatură sau cameră foto. Acolo, touch-ul rezolva o problemă reală.” În cazul mașinilor, el consideră că această logică nu se mai aplică.

Potrivit lui, adoptarea ecranelor tactile în industria auto a fost mai degrabă o tendință decât un răspuns la o nevoie clară. „Touch-ul a devenit aproape o modă. Un an era nevoie de puțin, anul următor de un ecran mai mare, și tot așa.”

