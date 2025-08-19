FOTO Sedanul american Chrysler 300 va reveni pe piață în anul 2029 / Noul model va fi inspirat din conceptul Halcyon

Sedanul Chrysler 300, ieșit din producție în urmă cu doi ani, va reveni pe piața americană începând cu anul 2029. MotorTrend spune că noua iterație a sedanului va fi inspirată dintr-un model concept al Chrysler, denumit Halcyon.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Chrysler 300, un model emblematic pentru companie

Este important de precizat cât de semnificativ a fost acest model pentru Chrysler. Când Chrysler era pe punctul de a intra în faliment în 2008 și scotea becurile din birourile goale din Detroit pentru a reduce factura la electricitate, modelul 300 de nouă generație a fost unul dintre puținele vehicule care au continuat să fie dezvoltate. Sedanul a primit, la vremea aceea, denumirea de „Bentley-ul săracului”.

Conceptul Chrysler Halcyon, pe care MotorTrend spune că se va baza următorul sedan 300, semnalează credința continuă a Chrysler în viabilitatea unui sedan elegant, dar cu funcționalitate. Cel mai probabil acest fapt este datorat scaunelor Stow ‘n Go, care se pot retrage în zona portbagajului din spate.

Sedanul full-size Chrysler 300 a fost scos din producție în decembrie 2023, când Stellantis a închis fabrica din Brampton, Ontario, Canada, pentru a se reorienta către un viitor electric. Planurile erau să îl înlocuiască cu un vehicul electric bazat pe conceptul Chrysler Airflow în 2025. Acest concept a fost revizuit de multe ori, la fel ca strategia corporativă și calendarul pentru un nou model Chrysler.

Platforma STLA Large ar putea sta la baza noului 300

Chrysler a relansat numele cu modelul 300M cu tracțiune față în 1999, iar în 2004 a revenit la tracțiunea spate cu modelul 300C cu motor Hemi V8 de 5,7 litri, care a primit premul de Mașina Anului 2005 din partea MotorTrend.

Revenirea pe platforma STLA Large înseamnă că poate acomoda toate tipurile de transmisii, de la motoare cu ardere internă, hibride, hibride plug-in, hibride cu autonomie extinsă și vehicule electrice cu baterii. Planurile inițiale prevedeau ca toate viitoarele modele Chrysler să fie exclusiv electrice, dar un model hibrid ar putea fi o opțiune, deoarece consumatorii încă ezită să adopte vehiculele electrice pure.

Deși motorul Hemi este extrem de faimos, cele mai recente motoare Hurricane turbo de 3,0 litri și 6 cilindri sunt mai silențioase și mai potrivite statutului premium la care aspiră mașina, oferind în același timp mai multă putere. O altă opțiune este grupul motopropulsor eTorque de la Ram 1500, care combină motorul Pentastar V-6 de 3,6 litri cu un sistem de baterii hibrid. Se preconizează că sedanul va avea tracțiune integrală.

STLA Large oferă o arhitectură electrică de 400 și 800 de volți, cu o autonomie de până la 400 de mile. Prețul estimat pentru următorul Chrysler 300 este de 65.000 de dolari, și se estimează că va fi pus în vânzare în toamna anului 2028.