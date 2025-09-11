Toyota va construi în Kentucky două SUV-uri electrice / Va consolida producția Lexus în SUA prin comasarea a două fabrici

Toyota Motor va consolida producția sa în Statele Unite ale Americii, prin comasarea celor două fabrici Lexus în a produce modele Toyota. Publicația Nikkei spune că această decizie a fost luată în contextul tarifelor ridicate impuse de administrația Casei Albe, condusă de președintele Donald Trump, și are ca scop consolidare producției de peste ocean de vehicule hibride.

Lexus ES nu va mai fi produs

Măsura mai are ca scop mutarea treptată a modelelor Lexus, care se bucură de cifre bune de vânzări, în Japonia, lăsând o mare parte din fabricile Lexus către Toyota pentru a produce hibride. Japonezii produc în State SUV-ul Lexus TX (în Indiana), dar și sedanul Lexus ES (în Kentucky).

Cel mai mare producător de automobile din Japonia va întrerupe producția modelului Lexus ES după ce va onora comenzile actuale și va exporta următorul model, care urmează să fie lansat anul viitor, din Japonia. După consolidare, fabrica din Indiana va fi singura fabrică Lexus a companiei din SUA.

Cererea pentru vehicule hibride este pe plus, cu toate că creșterea vehiculelor electrice în SUA a încetinit. Fabrica din Kentucky produce în principal sedanul hibrid Toyota Camry și SUV-ul RAV4, modele care se vând foarte bine în SUA. După încetarea producției modelului Lexus, fabrica va crește producția de vehicule hibride.

Toyota va produce în fabrica din Kentucky două SUV-uri electrice, ca urmare a opririi producției sedanului Lexus. Vehiculele electrice pe care producătorul auto japonez intenționează să le construiască în Kentucky vor fi bazate pe modelele RAV4 și Land Cruiser, potrivit Reuters.

Schimbarea politicii tarifare a SUA stă la baza deciziei Toyota

În aprilie, administrația Trump a impus o taxă vamală de 25% asupra autoturismelor importate, deși rata va scădea la 15% pentru vehiculele și piesele auto japoneze, conform unui decret emis de Donald Trump. Aceasta este încă de multe ori mai mare decât taxa de 2,5% care se aplica anterior autoturismelor importate.

Schimbarea a obligat producătorii auto japonezi să se confrunte cu costuri mai mari de export către SUA. Anticipând că tarifele ridicate ale SUA vor rămâne în vigoare pe termen lung, Toyota intenționează să continue creșterea producției de vehicule în SUA. Cu toate acestea, construirea de noi fabrici în această țară ar putea afecta veniturile companiei din cauza costurilor mai mari ale forței de muncă și a prețurilor materialelor.

Și alți producători auto japonezi iau măsuri pentru a face față politicii tarifare a administrației Trump. Spre exemplu, Nissan a mutat parțial producția SUV-ului Rouge, un model important pentru piața americană, din Japonia în SUA. Mazda a majorat prețurile în SUA ale unor modele, inclusiv ale SUV-ului CX-5, iar Subaru a majorat prețurile unor vehicule în vara acestui an.