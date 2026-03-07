Economistul Gabriel Biriș a criticat prevederile unei ordonanțe de urgență adoptate recent de Guvern, susținând că aceasta ar putea genera probleme administrative și situații complicate pentru contribuabili, în special în cazul autoturismelor achiziționate prin leasing financiar.

Biriș susține că unele prevederi din Ordonanța de Urgență nr. 7/2025 ridică semne de întrebare privind modul în care sunt aplicate regulile fiscale în cazul transferului de proprietate asupra vehiculelor, potrivit Mediafax.

Critici la adresa modului în care sunt redactate legile

Economistul a ironizat modul în care sunt elaborate unele acte normative în România, afirmând că acestea sunt adoptate fără o analiză suficientă a efectelor.

„Din nou despre «noi muncim, noi nu gândim»… De fapt nu noi, ci «deștepții» noștri ce scriu legile!”, a afirmat Biriș.

Acesta a explicat că a atras atenția și anterior asupra unor probleme generate de aceeași ordonanță, care a intrat în vigoare în aceeași zi în care a fost publicată, pe 25 februarie.

„Am scris despre problema generată de intrarea în vigoare pe 25.02 a OUG 7, publicată pe 25.02 la ora 23:19. Acum am dat de altă belea în aceeași OUG 7”, a spus economistul.

Certificatul fiscal devine obligatoriu și pentru tranzacțiile cu mașini

Una dintre modificările introduse de ordonanță se referă la obligativitatea prezentării certificatului fiscal emis de direcțiile locale de taxe și impozite.

Potrivit lui Biriș, acest document nu va mai fi necesar doar pentru tranzacțiile cu imobile, ci și pentru vânzarea sau transferul dreptului de proprietate asupra autoturismelor.

„Prezentarea certificatului fiscal de la DITL de către cumpărător este obligatorie nu numai la case sau terenuri, ci și la mașini”, a explicat economistul.

Probleme posibile pentru mașinile cumpărate în leasing

Biriș consideră însă că noua regulă poate crea dificultăți în cazul autoturismelor achiziționate prin leasing financiar, un sistem utilizat de zeci de mii de români.

În acest tip de contract, proprietarul juridic al mașinii este compania de leasing, până la finalizarea contractului, în timp ce utilizatorul este cel care plătește impozitul local și folosește efectiv vehiculul.

Economistul spune că această situație ar putea duce la blocaje administrative atunci când se încearcă transferul final al proprietății către client.

„OK. Ce facem însă cu zecile de mii de mașini luate în leasing financiar (pentru care oricum plata impozitului local e datorată de utilizator)?”, a întrebat Biriș.

Posibile blocaje în transferul proprietății

În opinia economistului, aplicarea noilor prevederi ar putea crea situații paradoxale, în care transferul proprietății asupra vehiculului ar putea fi blocat din motive care nu țin de utilizator.

„Rămân firmele de leasing cu ele pe stoc? Nu le mai transferă proprietatea utilizatorilor dacă au datorii la DITL, deși sunt plătite?”, a declarat el.

Riscuri pentru clienții care au plătit integral mașina

Biriș avertizează că ar putea exista situații în care utilizatorii care și-au plătit toate ratele și impozitele locale să depindă de situația fiscală a companiei de leasing.

„Și eu, dacă am o mașină în leasing, ce mă fac dacă la sfârșit aflu că firma de leasing nu și-a plătit cine știe ce impozit local? Rămân fără mașina pentru care am plătit și ratele și impozitul local?”, a afirmat economistul.

Critici la adresa valului de ordonanțe de urgență

În final, economistul a criticat modul în care autoritățile adoptă frecvent ordonanțe de urgență, fără o analiză detaliată a consecințelor.

El i-a adresat un mesaj direct lui Ilie Bolojan, cerând autorităților să oprească adoptarea rapidă a unor astfel de acte normative.

„Domnule Ilie Bolojan, sincer, cred că trebuie să opriți avalanșa asta de OUG-uri, pur și simplu nu are cine să vi le scrie! Idei bune, implementare horror!”, a spus Biriș.

Economistul a făcut referire și la reacțiile politice la criticile aduse legislației, menționându-l pe Cseke Attila.

„Îl aștept și pe dl. Cseke Attila să vorbească din nou de «afirmații arbitrare», că deh!, guvernarea te face să te crezi infailibil!”, a adăugat el.

În opinia sa, există riscul ca autoritățile să fie nevoite să adopte noi modificări legislative pentru a corecta problemele create de ordonanțele existente.

„Așteptăm acum o altă OUG, care să corecteze alte tâmpenii făcute în trecutul mai mult sau mai puțin recent”, a concluzionat economistul.