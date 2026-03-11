Electrificarea flotelor auto poate genera economii de până la 246 miliarde de euro în costuri operaționale până în 2030, dacă barierele structurale sunt abordate coordonat în întregul ecosistem, potrivit raportului EY și Eurelectric „Fleet Forward: powering the transition to electric mobility”.

Studiul estimează că tranziția completă la vehicule electrice ar putea reduce și emisiile de CO2 cu până la un miliard de tone în același interval.

Economii vizibile, dar extinderea depinde de lacune structurale

Raportul arată că autoturismele și vehiculele comerciale ușoare electrice pot aduce economii semnificative la costurile operaționale pe kilometru comparativ cu modelele cu motor cu combustie internă, mai ales când încărcarea are loc la depou sau la domiciliu. Camioanele electrice pot obține, de asemenea, costuri operaționale mai mici pe anumite rute, dacă strategia de încărcare și sistemele de taxare rutieră bazate pe emisii de CO2 sunt armonizate.

Totuși, doar avantajele operaționale nu sunt suficiente pentru accelerarea tranziției. Costurile inițiale mai mari ale vehiculelor, incertitudinea privind valoarea reziduală, stimulentele neuniforme și întârzierile în instalarea infrastructurii de încărcare rămân obstacole semnificative.

„Electrificarea flotelor are sens economic, dar extinderea depinde de coordonarea întregului ecosistem. Programele de finanțare nerambursabilă din România, precum E-Mobility și E-Move, sprijină infrastructura de încărcare, însă este nevoie de predictibilitate și aliniere cu nevoile reale ale flotelor”, a explicat Mihai Drăghici, Partener Consultanță, EY România.

Acțiuni coordonate pentru implementare la scară largă

Raportul recomandă colaborare între operatorii de flote, producătorii de vehicule, decidenții politici și furnizorii de energie:

Operatorii de flote trebuie să alinieze flota cu ciclurile reale de operare și să maximizeze încărcarea inteligentă la depou.

Producătorii trebuie să reducă decalajele de costuri inițiale, să ofere transparență privind bateriile și să crească încrederea în valoarea reziduală prin programe de buyback.

Decidenții politici trebuie să asigure predictibilitate fiscală și legislativă pe termen lung.

Operatorii de rețea și furnizorii de energie trebuie să accelereze racordările și să investească în capacități pentru depouri electrificate și coridoarele de încărcare.

Instituțiile financiare și de leasing trebuie să dezvolte modele de servicii integrate și împărțire a riscurilor pentru a reduce expunerea financiară.

„În Uniunea Europeană, șase din zece vehicule noi sunt achiziționate de flote, ceea ce face ca potențialul de economii și reducere a emisiilor să fie uriaș. Flotele electrice bine gestionate pot stimula cererea și susține independența energetică a Europei”, a subliniat Kristian Ruby, secretar general Eurelectric.

Raportul arată că argumentele economice pentru electrificarea flotelor devin tot mai solide, dar succesul depinde de cooperarea efectivă între industrie, energie și mediul politic.