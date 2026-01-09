Eșecul impozitului local pe vehicule – și cum al trebui el să arate

România intră în 2026 cu un eșec deplin în politicile sale locale de mediu. Noile impozite pe autoturisme, aplicabile de anul acesta, au fost prezentate drept un pas hotărât către ecologie, depoluare urbană și consacrarea principiului „poluatorul plătește”. În realitate, ele nu au aproape nimic de-a face cu poluarea. Au, în schimb, foarte mult de-a face cu foamea de bani a bugetului.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Deși schema de calcul conține un tabel de emisii și a fost ambalată cu un discurs eco susținut, rezultatul final este o necorelare totală între obiectivele declarate de mediu, politicile urbane de depoluare și modul în care Ministerul Finanțelor a redesenat, peste noapte și fără consultare, impozitarea locală. Politica de mediu este enunțată de un minister și anulată, în practică, de altul.

Dovada cea mai simplă: o mașină hibridă nouă plătește, la București, un impozit aproape egal sau chiar mai mare decât un diesel vechi, extrem de poluant, non‑Euro.

Citește analiza completă pe G4Media.ro.