O fabrică de componente auto din Arad începe concedierile colective: Peste 450 de angajați vor fi disponibilizați

Fabrica Leoni, unul dintre principalii producători de componente auto din Arad, va demara în luna martie procedura de concedieri colective, vizând 465 de angajaţi dintr-un total de aproximativ 1.600, a transmis joi Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM), citată de Agerpres.

Procedura va fi derulată treptat, până în luna august, iar primele contracte de muncă vor fi desfăcute încă din luna martie.

Directorul executiv al AJOFM, Augustin Alexandru Molnar, a explicat că angajaţii vizaţi vor beneficia de o bursă specială de locuri de muncă, precum şi de servicii de consiliere pentru reintegrarea pe piaţa muncii. „Vor fi informati despre oportunitățile disponibile, vor primi consiliere privind avantajele și drepturile lor și vor putea accesa servicii pentru a-și găsi un nou loc de muncă cât mai rapid”, a precizat Molnar.

Reprezentanţii AJOFM au menţionat că numărul comunicat de angajator în notificarea privind concedierile colective nu corespunde întotdeauna cu cel final, deoarece unii angajaţi îşi pot găsi un loc de muncă în perioada preavizului, iar alţii pot ieşi la pensie sau se pot reorganiza în cadrul companiei.

Concedierile de la Leoni se înscriu într-un context dificil pentru piaţa muncii din Arad. În decembrie 2025, producătorul de componente auto Aptiv Ineu a închis fabrica, disponibilizând aproximativ 900 de angajaţi, iar în iunie 2025, Astra Rail Industries, fabrică de vagoane de marfă deţinută anterior de Greenbrier, a fost închisă, cu 699 de salariaţi concediaţi.

Ca urmare, numărul şomerilor din judeţ a crescut cu 11% în 2025, iar rata şomajului a ajuns la 2,01%, respectiv 3.847 de persoane, conform datelor AJOFM.

Angajaţii afectaţi de concedieri la Leoni vor primi, pe lângă salariile compensatorii calculate în funcţie de vechime, informaţii detaliate despre drepturile lor şi posibilităţile de reconversie profesională. Reprezentanţii AJOFM subliniază că instituţia urmăreşte să minimizeze impactul social al acestor concedieri, prin programe active de ocupare şi consiliere profesională.

Procedura de concedieri colective de la Leoni se înscrie într-un context mai larg de restructurări în industria auto, influenţate de relocări de producţie, automatizare și presiuni pe costuri.