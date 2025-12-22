Fan al mașinilor europene: Șeful FBI a comandat pentru uz personal o flotă de BMW-uri blindate capabile să reziste la atacuri cu AK-47

Kash Patel, directorul FBI, a ordonat achiziția unei flote personalizate de BMW X5 blindate pentru transportul său personal, transmite MS NOW (fostul MSNBC), conform Economedia.ro.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

În timp ce un X5 standard costă aproximativ 70.000 de dolari, aceste modele specializate sunt proiectate să reziste la balistică de nivel înalt, oferind protecție împotriva celei mai utilizate arme de foc din lume, AK-47.

În ciuda prețului ridicat, purtătorul de cuvânt al lui Patel, Ben Williamson, a susținut că această măsură este una de reducere a costurilor, afirmând că agenția ia decizii „pentru a economisi milioane de dolari din banii contribuabililor, alegând opțiuni mai ieftine”.

Șeful FBI nu este la prima controversă de acest fel. În octombrie, Patel a folosit un avion guvernamental în valoare de 60 de milioane de dolari pentru a-și vizita iubita, cântăreața de muzică country Alexis Wilkins, la un eveniment de wrestling și la domiciliul acesteia din Nashville. El a grevat și mai mult bugetul prin alocarea unei echipe SWAT personale pentru aceasta.

Patel a cerut și un nou avion în valoare de 90-115 milioane de dolari, dar solicitarea a fost în cele din urmă respinsă.

Criticii susțin că Patel se comportă ca o „celebritate”, în timp ce performanțele sale profesionale sunt slabe. Mandatul său a fost afectat de lipsa de competență în cazuri de mare importanță, inclusiv uciderile lui Charlie Kirk și ale unui student de la Universitatea Brown. În ambele cazuri, FBI-ul a rămas fără piste timp de câteva zile, până când au intervenit cetățeni privați.