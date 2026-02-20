În județul Alba, aproape 38% dintre cei peste 162.000 de deținători de permise de conducere sunt femei, arată bilanțul pe 2025 al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV), transmis vineri de Agerpres.

La nivelul județului, există 162.186 posesori de permise, dintre care 61.210 sunt femei și 100.976 bărbați. Parcul auto județean însumează 209.570 de vehicule.

Datele recensământului populației din 2023 indică că județul are 325.941 de rezidenți, dintre care 165.654 sunt femei, ceea ce înseamnă că aproximativ 40% dintre femeile din Alba dețin permis de conducere.

În 2025, SPCRPCIV Alba a emis 15.010 permise de conducere, 32.053 certificate de înmatriculare și 13.511 autorizații provizorii de circulație, efectuând totodată 6.235 operațiuni de radiere. La examenele pentru obținerea permisului, 11.960 de candidați au susținut proba teoretică și 7.909 proba practică.

Promovabilitatea la teorie a fost de 48,03%, în ușoară scădere față de 49,18% în 2024, iar la traseu de 69,07%, comparativ cu 74,59% în anul precedent.

Timpul mediu de soluționare a documentelor a fost de aproximativ două zile lucrătoare, sub termenul legal de cinci zile, iar timpul de așteptare la ghișeu a fost redus la câteva minute.

Cetățenii beneficiază și de programare online, notificări prin SMS privind expirarea permisului și livrare gratuită a documentelor la domiciliu.

La bilanțul prezentat vineri au participat prefectul Nicolae Albu și subprefectul Vincze Andrei, care au remarcat eficiența activității serviciului județean.