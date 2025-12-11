Taxiurile autonome Waymo au devenit virale din motive negative, implicând moartea unei pisici iubite din San Francisco și efectuarea unei întoarceri ilegale în fața poliției, care nu a putut să dea amendă unui șofer inexistent.

Dar săptămâna aceasta, taxiurile autonome sunt purtătoarele unor vești mai fericite, după ce o femeie din San Francisco a născut într-un Waymo, relatează Associated Press.

Mama se îndrepta luni spre centrul medical al Universității din California, San Francisco, când a născut în interiorul robotaxiului, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al Waymo într-un comunicat. Compania a declarat că echipa sa de asistență pentru pasageri a detectat „activitate neobișnuită” în interiorul vehiculului și a sunat pentru a verifica starea pasagerului, precum și pentru a alerta serviciul 911.

Waymo, care este deținută de compania-mamă a Google, Alphabet, a refuzat să ofere detalii despre modul în care vehiculul a știut că ceva nu era în regulă.

Taxiul și pasagerii săi au ajuns în siguranță la spital înaintea serviciilor de urgență. Jess Berthold, purtător de cuvânt al Universității din California, San Francisco a confirmat că mama și copilul au fost duși la spital. Ea a spus că mama nu era disponibilă pentru interviuri.

Waymo a declarat că vehiculul a fost scos din serviciu pentru curățare după cursă. Deși încă rar, acesta nu a fost primul copil născut într-unul dintre taxiurile sale, a declarat compania.

„Suntem mândri să fim un mijloc de transport de încredere pentru momente mari și mici, deservind pasageri de la câteva secunde până la mulți ani”, a declarat compania.

Taxiurile fără șofer au câștigat popularitate, chiar dacă sunt supuse unei supravegheri mai stricte. Pasagerii le pot folosi pe autostrăzile și drumurile interstatale din jurul San Francisco, Silicon Valley, Los Angeles și Phoenix.

În septembrie, un Waymo a făcut o întoarcere în U în fața unui semn care interzicea șoferilor să facă acest lucru, iar utilizatorii rețelelor sociale au criticat poliția din San Bruno, deoarece legea statului interzicea ofițerilor să amendeze mașina. În octombrie, o pisică populară numită Kit Kat, cunoscută pentru că se plimba prin cartierul Mission District, a fost strivită mortal de un Waymo.