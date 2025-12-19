Ford a declanșat o campanie de rechemare în service care vizează 589 de vehicule Puma și Transit Courier, produse la uzina din Craiova, după ce a identificat o posibilă problemă la frânele spate, potrivit Car-Recalls.eu.

Vehiculele afectate au fost fabricate între 29 ianuarie și 22 septembrie 2025, iar investigațiile constructorului arată că, în anumite cazuri, șuruburile tamburilor de frână spate pot lipsi sau nu sunt strânse la cuplul specificat. Defecțiunea poate avea consecințe serioase: scurgeri de lichid de frână, dar și blocarea frânei sau a roții în mers.

Pentru a elimina orice risc, Ford va verifica în service-urile autorizate cuplul de strângere al șuruburilor de la frânele cu tambur, iar acolo unde este necesar, șuruburile vor fi înlocuite cu unele noi. Intervenția este una preventivă și va fi realizată gratuit, producătorul urmând să îi contacteze direct pe proprietarii vehiculelor vizate.

Uzina Ford Otosan din Craiova produce în prezent modelele Puma și Transit Courier, inclusiv versiuni electrificate, iar campania de rechemare nu afectează alte serii de producție decât cele fabricate în intervalul menționat.