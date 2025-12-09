Renault și Ford vor dezvolta împreună vehicule electrice mici și mai ieftine pentru piața europeană și vor produce în comun autoutilitare comerciale, într-un efort de a reduce costurile și de a răspunde competiției tot mai puternice din partea constructorilor chinezi. Anunțul a fost făcut la Paris, iar cele două companii au subliniat că această colaborare vine într-un moment decisiv pentru industria auto, potrivit Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

„Ne luptăm pentru supraviețuire”

„Știm că ne luptăm pentru viața noastră în această industrie”, a spus CEO-ul Ford, Jim Farley, referindu-se la presiunea pe care o exercită producătorii chinezi, în special prin prețurile scăzute. Farley a explicat că Europa este cel mai relevant exemplu al acestei lupte și că Ford trebuie să se adapteze rapid.

Primul vehicul electric în 2028

Primul vehicul electric de dimensiuni reduse dezvoltat în parteneriat va fi produs într-o uzină Renault din nordul Franței și va ajunge în showroom-uri în 2028. Modelul va fi mai mic decât orice vehicul electric planificat de Ford pentru piața americană și va acoperi un gol important în oferta europeană a companiei. Acest segment, în special cel al mașinilor urbane electrice accesibile, este privit ca fiind vulnerabil în raport cu avansul producătorilor din China.

Autoutilitare pentru piața europeană

Parteneriatul include și dezvoltarea de noi autoutilitare comerciale pentru Europa, sub mărcile Ford și Renault. Farley a spus că obiectivul comun este formarea unei „forțe în segmentul vehiculelor comerciale ușoare”, capabilă să reziste competiției chineze. „Împreună putem crea o forță în clasa LCV în Europa, cu care chinezilor le va fi foarte greu să concureze”, a afirmat el.

Deși pe piața europeană sunt puține autoutilitare chinezești, Farley a explicat că Ford și Renault se confruntă cu aceste companii în mod direct pe piețele emergente. CEO-ul Renault, François Provost, a completat că nu există timp de pierdut. „Chinezii vor veni curând și de aceea nu vreau să aștept”, a spus el.

De la Detroit la Paris

Colaborarea a prins contur după o vizită a unei echipe Renault la sediul Ford din Detroit, în martie. Ambele părți au precizat că nu există planuri de fuziune și că parteneriatul are un scop strict industrial: împărțirea costurilor și accelerarea dezvoltării de vehicule electrice și comerciale.

Ford, în dificultate pe piața europeană

Ford trece printr-o perioadă dificilă în Europa. Cota sa de piață aproape s-a înjumătățit în ultimii ani, pe fondul restrângerii gamei de produse din segmentul de autoturisme și al restructurărilor ample. Compania a închis anul acesta uzina din Saarlouis, Germania, și se confruntă cu presiuni financiare suplimentare din cauza retragerii sprijinului pentru vehicule electrice în Statele Unite. Ford trebuie, astfel, să investească simultan în modele cu motoare termice și în tehnologie electrică, un efort costisitor.

Folosirea platformelor electrice Renault, combinate cu designul Ford, ar putea reduce o parte din aceste costuri. Americanii produc deja două modele electrice în Europa folosind o platformă Volkswagen și dezvoltă autoutilitare împreună cu grupul german. Farley a precizat că noul acord cu Renault va completa colaborarea cu Volkswagen, nu o va înlocui.

Renault caută parteneri pentru volume mai mari

De partea cealaltă, Renault este cel mai mic producător auto de volum din Europa și nu are o prezență în piețele mari din China și Statele Unite. Compania franceză are nevoie de volume mai mari pentru a-și optimiza costurile și caută activ parteneri pentru a utiliza mai eficient capacitățile sale de producție. Provost a spus că obiectivul Renault este „să arate că în Europa putem produce mașini electrice la fel de competitiv ca oricine, inclusiv producătorii chinezi”.

Renault dezvoltă deja autoutilitare alături de Nissan și Volvo Group și, începând cu 2026, va produce două modele în Brazilia folosind platforme Geely. Grupul se află și în discuții cu alți constructori, inclusiv Chery, pentru proiecte comune.

Parteneriatul dintre Ford și Renault marchează un nou capitol în strategia europeană a celor două companii, într-un context în care presiunea competitivă, costurile de producție și tranziția către electrificare obligă industria auto să caute soluții comune.

Atât Ford, cât și Renault văd colaborarea ca un pas necesar pentru a rămâne competitivi într-o piață aflată în schimbare accelerată.