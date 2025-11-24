Audi vinde modele exclusiv pentru piața din China încă din anii 2000, cu generația C5 a modelului A6. Cel mai nou model al Audi pentru piața chineză, AUDI E SUV, este un SUV exclusiv pentru acea piață, și reiese din parteneriatul mărcii germane cu grupul chinez SAIC. Potrivit publicației Motor1, modelul electric va intra în producție anul viitor.

Modelul chinez nu are nimic în comun cu cele internaționale

Mărcile chineze au parte de o creștere vertiginoasă pe piața locală, oferind numeroase funcții și tehnologii avansate la prețuri modice. Astfel, observând că Audi nu poate concura cu brandurile din China, compania a decis să lucreze alături de ele pentru a crea modele exclusiv pentru acea piață.

SUV-ul AUDI a fost prezentat în cadrul evenimentului Auto Guangzhou, și dispune de dimensiuni generoase. Cu o lungime de puțin peste 5 metri (5.057 mm) și un ampatament mare (3.060 mm), acesta promite că oferă spațiu îndeajuns de mare pentru pretențiile chinezilor. Este cunoscut faptul că aceștia iau în calcul spațiul interior deasupra oricărui alt element, în special spațiul pentru picioare al pasagerilor din spate.

La fel ca în cazul modelului E5 Sportback, stilul SUV-ului nu are practic nimic în comun cu modelele internaționale Audi. Noua marcă AUDI va rămâne exclusivă pentru China, unde toate modelele sale vor fi construite și vor fi complet electrice. Viitorul SUV se bazează pe aceeași platformă digitalizată avansată (ADP) dezvoltată în colaborare cu SAIC, care stă deja la baza break-ului cu gardă mare la sol.

Aspect simplu și logo fără cele patru cercuri

Deși adoptă un stil de caroserie tipic SUV, multe elemente de design oglindesc modelul E5 Sportback. De la camerele laterale și sistemul LiDAR montat pe acoperiș până la mânerele ușilor încastrate și iluminatul în formă de C, al doilea model este clar croit din același material. Inscripția AUDI supradimensionată, unde în mod normal ar sta cele patru inele, încă necesită o perioadă de acomodare.

Dimensiunile sale sunt evidente imediat, datorită roților masive de 23 de inch, învelite în anvelope Michelin Pilot Sport 285/40 R23 de tip all-season. Este mai mare decât Q8 E-Tron și vizează un aspect „monolitic, compus și distinctiv”. AUDI susține chiar că conceptul E SUV are „proporții perfecte”, deși rămâne de văzut dacă se va putea remarca într-un segment supraaglomerat.

Luxosul SUV electric are o baterie considerabilă de 109 kWh, care oferă o autonomie de peste 700 de kilometri în ciclul CLTC din China. La un încărcător rapid compatibil, care suportă puterea maximă, o sesiune de 10 minute adaugă suficientă energie pentru 320 de kilometri. Cu un motor pe fiecare axă, modelul E SUV atinge 100 km/h în doar cinci secunde.

AUDI intenționează să lanseze SUV-ul electric în 2026. Prețul rămâne necunoscut, dar este aproape sigur că va costa mai mult decât E5 Sportback. Prețul modelului EV cu gardă la sol mai mică variază de la echivalentul a 33.000 de dolari pentru versiunea de bază la 45.000 de dolari pentru modelul de top.