Citroën prezintă ELO, un concept care vine în continuarea modelului OLI, prezentat în 2022. Potrivit unui comunicat de presă al Stellantis, ELO este un „laborator de idei care explorează domeniile care inspiră viziunea Citroën pentru viitor”. Modelul își va face debutul mondial la Salonul Auto de la Bruxelles, pe 9 ianuarie.

Citroën ELO este un concept 100% electric

Grupul auto explică de la ce vine numele pentru noul concept, ELO. Numele este o preluare de litere din cuvintele rEst (odihnă), pLay (joacă) și wOrk (muncă). De aici înțelegem că vehiculul poate fi unul modular, la fel cum și Renault Espace, sau orice model din zona de MPV-uri, intenționa să fie unul pentru odihnă, joacă sau muncă.

Stellantis anunță că noul concept Citroën are doar 4,1 metri lungime, cu 1,1 metri mai lung față de Hipster, dar cu aproximativ 20 de centimetri mai scurt decât un Volkswagen Golf. Așa că, pentru ca cei șase pasageri să stea confortabil, modelul este mai lat. La 1.92 metri lățime, este cu 5 centimetri mai lat decât un Fiat Multipla, unul dintre cele mai celebre modele cu trei locuri în față și trei în spate.

Conceptul vine cu patru locuri în standard

În standard, Citroën ELO vine cu patru locuri, cu scaunul șoferului poziționat central și trei locuri în spate. Scaunul șoferului poate fi rotit iar, la cererea clientului, pot fi instalate încă două scaune. De asemenea, poate fi transformat într-un spațiu de dormit pentru două persoane, o cameră de cinema acasă, o sursă de alimentare și multe alte utilizări.

„ELO este un laborator de idei care întruchipează perfect valorile Citroën și deschide perspective asupra a ceea ce ne motivează gândirea astăzi. Acesta îndeplinește toate criteriile care constituie ADN-ul mărcii de peste 100 de ani și pe care doresc să le cultiv în anii următori: creativitate, îndrăzneală, accesibilitate, responsabilitate, ingeniozitate și dedicare pentru bunăstare”, a declarat Xavier Chardon, CEO-ul Citroën.

Citroën ELO nu va fi o mașină de serie în viitor, dar elementele regăsite pe acest concept ar putea fi preluate pe modele noi ale mărcii Citroën. Modelul va fi expus la Salonul Auto din Bruxelles, pe 9 ianuarie.