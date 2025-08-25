FOTO Conceptul Mercedes-AMG GT XX a mers „În jurul lumii în 8 zile” / Acesta doboară și recordul de distanță parcursă de o mașină electrică

Conceptul de super-sedan Mercedes-AMG GT XX a stabilit un nou record de distanță parcursă de o mașină electrică pe pista de testare Nardò din Italia. Conform unui comunicat de presă al Mercedes-Benz, conceptul a parcurs 5.480 km în 24 de ore, cu o viteză medie declarată de 300 km/h.

Mercedes a doborât recordul deținut de XPeng P7

Recordul stabilit de AMG GT XX îl depășește pe cel stabilit anterior de producătorul chinez XPeng cu modelul său P7, de 3.960 de kilometri. Încercările anterioare de a stabili acest record includ cei 3.944 de kilometri parcurși de Xiaomi YU7 Max și cei 3.717 kilometri stabiliți tot de Mercedes-Benz, cu sedanul lor compact CLA.

Realizarea din 24 de ore a fost unul dintre numeroasele recorduri noi revendicate de Mercedes-AMG în timpul unei campanii de testare extinse de opt zile pe circuitul Nardò de 7,8 mile. Alte recorduri doborâte de GT XX includ recorduri de anduranță pentru 12, 48, 72, 96, 120, 144 și 168 de ore, alături de noi recorduri de distanță pentru 2000, 5000, 10.000, 15.000, 20.000 și 25.000 de mile.

Modelul GT XX a mai realizat o performanță remarcabilă atunci când a parcurs 40.075 de kilometri fără oprire pe ovalul de la Nardò în mai puțin de 8 zile. Concret, conceptul a parcurs circumferința Pământului în 7 zile, 13 ore, 24 de minute și 7,10 secunde Ca un omagiu adus celebrului roman al lui Jules Verne, încercarea a fost intitulată „În jurul lumii în 8 zile”.

George Russell a contribuit la doborârea de recorduri

Diversele recorduri au fost realizate cu ajutorul a două mașini și a unei echipe de 17 piloți profesioniști din programul de motorsport GT3 al Mercedes-AMG, printre care se număra și pilotul Mercedes-AMG F1 George Russell.

Aceștia au lucrat în trei schimburi, cu cinci piloți prezenți pentru fiecare tură de opt ore. O echipă de ingineri și logistică de pe circuit, plus o echipă de control a misiunii care a gestionat strategia de încărcare de la sediul Mercedes-AMG din Affalterbach, Germania, au totalizat peste 100 de persoane pe parcursul programului de opt zile.

Cum a doborât AMG GT XX recordurile

Conform CEO-ului Mercedes-AMG, Michael Schiebe, elementul central al performanței record a fost sistemul avansat de transmisie electrică al GT XX. Sistemul utilizează două motoare cu flux axial în spate și o a treia unitate în față, toate funcționând pe o arhitectură de 800 de volți și producând o putere combinată de 1341 CP.

Bateria cu celule cilindrice a modelului GT XX, dezvoltată intern cu contribuția diviziei Mercedes-AMG Formula 1 din Brixworth, dispune de un pachet de 114 kWh imersat în ulei, care utilizează răcire directă cu lichid, cu 40 de litri de lichid de răcire menținut la temperatură constantă. Se spune că această tehnologie de imersie în ulei oferă un transfer de căldură superior în comparație cu sistemele convenționale, menținând rate de încărcare ultra-ridicate fără degradare și permițând o reîncărcare teoretică de 400 km în aproximativ cinci minute.

Producătorul auto a declarat că strategia de reîncărcare a energiei, care se bazează în mare măsură pe capacitatea prototipului de a se încărca la viteze cuprinse între 850 kW și 900 kW, s-a dovedit crucială pentru stabilirea recordului, oferind timpi de oprire extrem de scurți.

AMG GT XX: 0-100 km/h în sub 2,5 secunde

Deși capabil de viteze mai mari, ritmul prototipului Mercedes-AMG GT XX a fost stabilit pe baza informațiilor obținute în urma testelor de recunoaștere și simulărilor inițiale. Conform acestor analize, viteza de 300 km/h a oferit echilibrul optim între viteza pe pistă și opririle pentru încărcare, asigurând cel mai rapid timp total, afirmă producătorul.

GT XX demonstrează abordarea Mercedes-AMG în ceea ce privește validarea tehnologiei viitoare înainte de producția modelelor sale bazate pe platforma electrică AMG.EA, inclusiv un super-SUV de 1000 CP.

Modelul de serie Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe, care urmează să ajungă în producție spre sfârșitul anului 2026, va moșteni pachetul mecanic al modelului GT XX, cu performanțe țintite de 0-100 km/h în mai puțin de 2,5 secunde și o viteză maximă de 360 km/h.