FOTO Ferrari reînvie numele „Testarossa” cu înlocuitorul lui SF90 Stradale / Noul 849 Testarossa devine cel mai puternic model de serie al italienilor

Ferrari nu duce lipsă de nume emblematice, precum Daytona, Dino sau Testarossa, pe care l-au adus în actualitate pentru înlocuitorul supercar-ului SF90 Stradale. Noul Ferrari 849 Testarossa devine noul vârf de lance al mașinilor de serie ale producătorului italian, cu un motor hibrid ce dezvoltă peste 1.000 de cai putere, tracțiune integrală și un timp pe circuitul de la Fiorano cu mult mai rapid decât al predecesorului său.

Ferrari 849 Testarossa face trimiteri spre trecutul companiei

Din punct de vedere stilistic, noul 849 Testarossa este cu mult mai diferit față de predecesorul său. SF90 Stradale era plin de linii curbe, pe când noul model este cu mult mai unghiular. Partea frontală adoptă bandoul negru pe toată lățimea, văzut recent la modelele F80 și 12Cilindri, în timp ce partea din spate a mașinii prezintă două spoilere spectaculoase, menite să evoce prototipurile sportive de curse Ferrari de la începutul anilor 1970.

Designerul șef Flavio Manzoni a declarat la evenimentul de prezentare din Milano că „este datoria noastră, ca designeri, să creăm ceva nou”, în ciuda statutului efectiv al mașinii ca model restilizat și a similitudinii sale mecanice cu SF90 Stradale. El a vorbit despre „formele geometrice puternice și tăieturile geometrice ascuțite” ale noii mașini, dar a spus că designul nu se inspiră în mod intenționat din legendarul model 512 Testarossa din 1991, în ciuda numelui.

Noua caroserie se remarcă și prin orificiile de admisie laterale spectaculoase, integrate în uși, care alimentează setul de intercoolers preluate de pe Ferrari F80. Acele panouri sunt realizate din aluminiu, și au necesitat doi ani pentru a fi puse în producție. Răcirea a fost cea mai dificilă parte a acestui proiect, deoarece, pe lângă că suprafața intercooler-elor este mărită cu 20%, prizele de aer frontale sunt mărite semnificativ.

Noul Testarossa, un SF90 Stradale din punct de vedere mecanic

Analizând partea mecanică a noului Testarossa, aceasta este aproape neschimbată față de modelul plug-in hibrid pe care îl înlocuiește. Sub caroseria atent stilizată se află un motor V8 biturbo de 4 litri (3.990 cm3), de 818 de cai putere, care funcționează în tandem cu trei motoare electrice. Două sunt pe puntea față, făcând acest supercar să aibă tracțiune integrală, iar unul este „îndesat” în cutia de viteze automată, o unitate cu dublu-ambreiaj și 8 rapoarte. Per total, Ferrari 849 Testarossa dezvoltă 1.035 de cai putere, ceea ce reprezintă o creștere de 50 de cai putere față de generația anterioară.

Ferrari se mai mândrește că sistemul său electric este derivat din Formula 1, în special motorul din transmisie. Acesta funcționează ca un MGU-K (Motor Generator Unit, Kinetic), care încarcă bateria de 7,45 kWh atunci când mașina nu are nevoie de putere suplimentară, dar poate și ajuta pentru un boost de accelerație la nevoie. Autonomia în modul pur electric este de 25 km, dar cine își ia un Ferrari ca să meargă cu el ecologic?

Preț de pornire: 460.000 €

Toată această putere trebuie stăpânită de un set de frâne extrem de bune, iar Ferrari s-a asigurat de asta, prin îmbunătățirea sistemului existent pe SF90 Stradale. Compania a montat discuri din carbon-ceramică mai mari, dar și etriere reproiectate de Brembo. Calibrarea frânării regenerative a fost, de asemenea, revizuită pentru a oferi mai mult feedback și consistență, deoarece sistemul combină decelerarea motoarelor electrice cu frânele fizice.

Noul Ferrari 849 Testarossa va avea un preț de pornire de 460.000 de euro pentru varianta coupé și 500.000 de euro pentru cea decapotabilă, pachetul Assetto Fiorano adăugând încă 52.500 de euro.