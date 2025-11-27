BMW anunță oficial încetarea producției roadster-ului Z4 prin lansarea ediției limitate Final Edition. Potrivit unui comunicat de presă al bavarezilor, versiunea este ultima a modelului cu două locuri al BMW, clienții putând să cumpere din ianuarie 2026 ediția limitată. Momentan, nu există semne care să indice dezvoltarea unui nou concurent pentru Porsche 718 Boxster sau Toyota Supra, ce are la bază actuala generație de Z4.

Vopsea exclusivă pentru ultimul model BMW Z4

Caracteristica distinctivă a exteriorului BMW Z4 Final Edition este finisajul exclusiv Frozen Matt Black. Această culoare este disponibilă numai pentru ediția finală a BMW Z4. Bavarezii oferă opțiunea de a alege și alte culori, fără costuri suplimentare. Frânele M Sport sunt, de asemenea, incluse, la fel și finisajele exterioare M.

La interior, cusăturile roșii contrastante distinctive, selectate special pentru Final Edition, oferă un fir comun literal care, în acest caz, leagă tabloul de bord, consola centrală, garniturile ușilor și scaunele. Clienții pot alege ca scaunele M Sport să fie din piele sau din Alcantara.

Istoria de decenii a gamei BMW Z

BMW Z4 face parte dintr-o tradiție îndelungată a BMW în domeniul mașinilor sport decapotabile cu două locuri. Această linie de succes include modele iconice precum BMW 328 Roadster, BMW 507 și BMW Z8. BMW Z4 a avut premiera în toamna anului 2002, ca succesor direct al BMW Z3 lansat în 1995. Și, la fel ca predecesorul său, roadsterul BMW cunoscut intern sub numele de seria E85 a fost produs la uzina BMW din Spartanburg, în statul american Carolina de Sud.

Z4 oferea o rigiditate torsională a șasiului foarte mare iar, datprită și a distribuirii 50-50 a greutății, oferea o senzație de conducere apreciată de mulți jurnaliști auto. BMW Z4 M Roadster a fost modelul de vârf al primei generații. Echipat cu motorul cu șase cilindri în linie de 340 CP de la BMW M3, acesta accelera de la 0 la 100 km/h în 5 secunde.

În decembrie 2008, BMW a prezentat lumii a doua generație a modelului Z4. Noul model cu două locuri, cunoscut intern sub denumirea de seria E89, era echipat cu un hardtop retractabil electrohidraulic complet nou, format din două secțiuni de acoperiș.

Cea de-a treia generație de Z4 a fost lansată în 2018 la Pebble Beach, California. Plafonul s-a transformat acum într-unul din material textil. O altă modificare s-a realizat și în departamentul motor, unde modelul de vârf (Z4 M40i) oferea un motor biturbo în șase cilindri. Modelul este recunoscut și pentru că stă la baza actualei generații de Toyota Supra, deși modelul japonez a fost modificat extensiv de cătrei inginerii niponi.