FOTO Ford lansează o nouă versiune pentru Mustang / Modelul GTD Liquid Carbon își face debutul pe circuitul american Laguna Seca

Ford Mustang GTD Liquid Carbon este o nouă versiune pentru legendarul pony car, care cu timpul s-a transformat într-un veritabil muscle car. Modelul este lansat pe circuitul Laguna Seca Raceway, „locul perfect pentru a evidenția rolul pe care îl joacă fibra de carbon”, transmite Ford într-un comunicat de presă.

Fibră de carbon pretutindeni pe modelul GTD Liquid Carbon

Fibra de carbon este materialul preferat pentru caroseria vehiculelor de curse dintr-o serie de competiții de top, inclusiv IMSA, unde concurează mașina care a inspirat Mustang GTD, Mustang GT3. Noul model renunță la vopsire pentru a îmbunătăți aerodinamica și stilul inspirat din cursele auto, fără a sacrifica performanțele extreme pe pistă. Aspectul este, de asemenea, funcțional. Eliminarea vopselei și înlocuirea tablelor din uși cu fibră de carbon lipită economisește aproximativ 6 kg în comparație cu un celelalte modele Mustang GTD.

La fel ca în cazul seriei Carbon, țesătura din carbon a capotei, a acoperișului, a haionului și a aripii spate se potrivește perfect cu linia mediană a vehiculului. În plus, aripile și panourile laterale sunt în concordanță cu elementele din spatele mașinii, prezentând un model coerent în caroseria din fibră de carbon. Mustang GTD Liquid Carbon are frâne Brembo cu etriere negre, care se potrivește cu caroseria anodizată cu inscripția GTD negru lucios.

Greg Goodall, inginerul-șef al programului Mustang GTD, spune că noul model reprezintă „expresia supremă a construcției de înaltă tehnologie și performanță a modelului Mustang GTD”. De asemenea, Anthony Colard, manager de proiectare al Mustang GTD, spune că își dorește ca noul Mustang GTD Liquid Carbon să concureze cu modelul de curse, Mustang GT3.

Interiorul a fost remodelat pentru noul GTD

Interiorul modelului Mustang GTD Liquid Carbon se remarcă prin combinația îndrăzneață de piele neagră și microfibră Dinamica și cusături Hyper Lime pe scaune, panouri de ușă, consola centrală, panoul de bord și volan. Un gradient reflectorizant în centrul scaunelor adaugă un plus de strălucire interiorului funcțional și concentrat.

Apariția modelului Mustang GTD Liquid Carbon, alături de modelul standard, Spirit of America și Carbon Series, înseamnă că proprietarii de Mustang GTD pot avea acum „cât de multă sau cât de puțină fibră de carbon expusă doresc”, transmite Ford.