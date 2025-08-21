FOTO Hyundai pregătește reinventarea modelului Tucson / Cel mai bine vândut SUV al sud-coreenilor va fi stilizat după modelul Santa Fe

Producătorul sud-coreean de mașini Hyundai pregătește o schimbare radicală pentru SUV-ul său de succes, Tucson, cu un aspect pătrățos inspirat de vârful de gamă Santa Fe. Autocar vorbește despre o dată de lansare în a doua jumătate a anului 2026.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Noul Tucson va aborda un nou limbaj de design

Următoarea generație a SUV-ului Tucson va adopta noul limbaj de design robust al mărcii, denumit „Art of Steel”, prezent și pe modelul Hyundai Santa Fe. Deși ambele modele împărtășesc aceeași filozofie de design, ele au și propriile caracteristici unice, ceva ce Simon Loasby, șeful departamentului de design al Hyundai, a declarat că este esențial pentru a face gama să semene mai degrabă cu „piese de șah” decât cu „păpuși rusești”.

Trecerea de la a patra la a cincea generație pare să reflecte cea a modelului Nexo, care, potrivit lui Loasby, are acum un caracter „mult mai asemănător cu un SUV” și „axat pe capabilități”.

Prototipurile Tucson sunt puternic camuflate, dar este clar că noul model are o capotă mai lungă, pasajele roților mai groase și o poziție mai verticală. Noua formă a modelului Tucson va duce probabil la un spațiu interior mai mare și ar putea chiar îmbunătăți portbagajul de 620 de litri al mașinii actuale.

Tucson, un model esențial pentru Hyundai

Noul Tucson va avea interiorul de nouă generație al mărcii, despre care Loasby și șeful de design al Hyundai Group, Luc Donckerwolke, au spus că ar putea duce la un ecran de infotainment mai mic și un software mai simplu pentru ecranul tactil, precum și mai multe butoane fizice, în efortul de a îmbunătăți siguranța.

Se așteaptă ca opțiunile de motorizare să fie similare cu cele ale modelului Santa Fe, care este oferit fie cu un motor hibrid turbo pe benzină de 1,6 litri și 212 CP (cu tracțiune față sau integrală), fie cu un motor hibrid plug-in de 249 CP (numai cu tracțiune integrală).

Tucson este un model esențial pentru Hyundai, deoarece vizează o creștere suplimentară în Europa. Acesta a fost un catalizator important în eforturile mărcii de a fura vânzări de la mărci consacrate, precum Volkswagen și BMW, iar anul trecut a înregistrat aproximativ 600.000 de vânzări la nivel global.