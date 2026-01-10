FOTO Lansările pe care Škoda le pregătește pentru 2026 / Cehii vor lansa două SUV-uri, unul având șapte locuri

Anul 2026 va fi unul important pentru lansările Škoda, în special pentru modelele electrice din gama cehilor. Potrivit unui comunicat de presă al companiei, acest an va fi „cu adevărat plin de evenimente”, cu două lansări de SUV-uri, unul electric și unul cu șapte locuri.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Škoda Epiq va avea o autonomie de până la 425 de kilometri

În luna septembrie a anului trecut, Škoda a prezentat show car-ul Epiq. Concret, producătorul auto ceh a prezentat aspectul noului SUV electric, cu lansarea oficială și completă fiind pregătită pentru mijlocul anului 2026.

Modelul are doar 4,1 metri lungime, cu 10 centimetri mai mult decât Kia EV2. Modelul ceh oferă un portbagaj de 475 de litri, similar cu Kamiq, „sora cu motor termic”. Klaus Zellmer, CEO-ul Škoda Auto, spune despre noul SUV electric că va avea „un preț atractiv”, fără să ofere o cifră.

Škoda va avea și un SUV cu 7 locuri. Nu se știe ce sistem de propulsie va avea, nici dimensiunile sale, nici dacă va înlocui actualul model cu 7 locuri al cehilor, Kodiaq. Dar acest lucru este probabil să nu se întâmple, întrucât actuala generație de Kodiaq va avea doar doi ani vechime.