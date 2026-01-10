dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
17 vizualizări
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

FOTO Lansările pe care Škoda le pregătește pentru 2026 / Cehii vor lansa două SUV-uri, unul având șapte locuri

Daniel Simion
10 ianuarie 2026
Sursa foto: Škoda
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Anul 2026 va fi unul important pentru lansările Škoda, în special pentru modelele electrice din gama cehilor. Potrivit unui comunicat de presă al companiei, acest an va fi „cu adevărat plin de evenimente”, cu două lansări de SUV-uri, unul electric și unul cu șapte locuri.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Škoda Epiq va avea o autonomie de până la 425 de kilometri

În luna septembrie a anului trecut, Škoda a prezentat show car-ul Epiq. Concret, producătorul auto ceh a prezentat aspectul noului SUV electric, cu lansarea oficială și completă fiind pregătită pentru mijlocul anului 2026.

Sursa foto: Škoda
Sursa foto: Škoda
Sursa foto: Škoda

Modelul are doar 4,1 metri lungime, cu 10 centimetri mai mult decât Kia EV2. Modelul ceh oferă un portbagaj de 475 de litri, similar cu Kamiq, „sora cu motor termic”. Klaus Zellmer, CEO-ul Škoda Auto, spune despre noul SUV electric că va avea „un preț atractiv”, fără să ofere o cifră.

Škoda va avea și un SUV cu 7 locuri. Nu se știe ce sistem de propulsie va avea, nici dimensiunile sale, nici dacă va înlocui actualul model cu 7 locuri al cehilor, Kodiaq. Dar acest lucru este probabil să nu se întâmple, întrucât actuala generație de Kodiaq va avea doar doi ani vechime.

Sursa foto: Škoda
Sursa foto: Škoda

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...