FOTO Maserati MC12 Stradale (motor V12 de 630 CP), adjudecat pentru 5,2 milioane dolari

Un Maserati MC12 Stradale fabricat în 2005 a fost adjudecat la licitația Broad Arrow’s Monterey Jet Center Auction pentru suma de 5,2 milioane de dolari, informează site-ul de presă al producătorului italian. Evenimentul a avut loc în cadrul Monterey Car Week 2025, iar rezultatul marchează un nou record pentru acest model exclusivist.

MC12 Stradale confirmă astfel statutul său de reper în lumea mașinilor de colecție, fiind în prezent cel mai scump Maserati modern vândut vreodată.

Produs în doar 50 de exemplare, MC12 Stradale este recunoscut pentru combinația de exclusivitate și performanță. Culoarea albă cu accente albastre evocă legendarul Maserati Birdcage Type 61, iar silueta aerodinamică îl face ușor de recunoscut.

Motorul V12 aspirat de 6 litri, cu 630 CP la 7500 rpm, transformă acest model într-un simbol al anilor 2000 și într-un obiect de colecție de mare valoare.

Legătura directă cu motorsportul

MC12 Stradale a fost creat ca versiune omologată pentru șosea a modelului de curse MC12 GT1, unul dintre cele mai performante prototipuri din campionatul FIA GT. Între 2004 și 2010, varianta de competiție a câștigat 14 titluri majore și s-a impus inclusiv la 24 de ore de la Spa.

Această moștenire sportivă contribuie la aura modelului, explicând de ce este atât de dorit de colecționari.

Suma obținută depășește cu 37% recordul anterior pentru același model și confirmă creșterea interesului pentru supercarurile moderne cu istorie sportivă. Maserati MC12 Stradale rămâne un simbol al designului atemporal și al performanței extreme.

Rezultatul licitației arată totodată direcția pieței de colecție, unde autenticitatea, raritatea și legătura cu motorsportul sunt criteriile principale care dictează valoarea.

MC12 Stradale rămâne un reper pentru istoria mărcii, dar Maserati continuă să exploreze zona supercarurilor exclusiviste prin modele precum MCXtrema.

