FOTO Mercedes-Benz prezintă o versiune de lux pentru Unimog / Modelul are un nou motor diesel în 6 cilindri și un interior revizuit

Pentru a marca cea de-a 80-a aniversare de anul viitor, divizia de camioane speciale a Mercedes-Benz a produs cel mai puternic și mai luxos Unimog de până acum. Potrivit unui comunicat de presă al Daimler Trucks, modelul produs în colaborare cu Hellgeth Engineering a fost produs ca un model de expoziție pentru segmentul de lux.

Motor nou pentru noul model Unimog

Exteriorul impresionant al Unimog este inspirat de SUV-uri și include vopsea gri mată, jante din aluminiu beadlock și un concept de iluminare distinctiv, cu faruri LED moderne.

Motorul standard cu patru cilindri a fost înlocuit cu un motor Mercedes-Benz OM 936 cu șase cilindri, care dezvoltă 300 CP. Această modificare oferă performanțe mai ridicate, reglarea optimizată a transmisiei și un confort sporit la conducere.

„Cu mașina de expoziție Unimog de lux, ne-am realizat viziunea de a combina robustețea legendară și capacitatea off-road a Unimog cu un standard complet nou de confort și competențe inginerești. Acest Unimog este o declarație de inovare și pasiune”, a declarat Franziska Cusumano, CEO-ul Mercedes-Benz Special Trucks.

Proiectul special al Daimler Trucks se bazează pe modelul Unimog U 4023, cu capacități off-road ridicate, dotat cu punți portal și un cadru flexibil. Combinat cu tracțiunea integrală selectabilă și blocajele longitudinale și diferențiale pe ambele punți, acesta asigură tracțiunea și controlul necesare chiar și pe terenuri dificile.

Modelul va fi testat în 2026 în condiții reale

Cabina dublă oferă spațiu pentru până la patru persoane. De asemenea, a fost instalat un sistem MirrorCam, unde camerele digitale și monitoarele înlocuiesc oglinzile exterioare tradiționale, oferind o vizibilitate îmbunătățită în toate direcțiile și o siguranță sporită.

În interiorul cabinei, suprafețele din piele premium, scaunele ergonomice cu cusături colorate, covorașele din piele și iluminarea LED subliniază caracterul premium al vehiculului. Mașina de expoziție este unică în această configurație tehnică. Pentru a obține informații pentru o posibilă etapă de dezvoltare viitoare, vehiculul va fi testat de un client în condiții reale anul viitor.