FOTO Mercedes-Benz prezintă o versiune de lux pentru Unimog / Modelul are un nou motor diesel în 6 cilindri și un interior revizuit

Daniel Simion
19 decembrie 2025
Sursa foto: Daimler Trucks
Pentru a marca cea de-a 80-a aniversare de anul viitor, divizia de camioane speciale a Mercedes-Benz a produs cel mai puternic și mai luxos Unimog de până acum. Potrivit unui comunicat de presă al Daimler Trucks, modelul produs în colaborare cu Hellgeth Engineering a fost produs ca un model de expoziție pentru segmentul de lux.

Motor nou pentru noul model Unimog

Exteriorul impresionant al Unimog este inspirat de SUV-uri și include vopsea gri mată, jante din aluminiu beadlock și un concept de iluminare distinctiv, cu faruri LED moderne.

Sursa foto: Daimler Trucks
Sursa foto: Daimler Trucks
Sursa foto: Daimler Trucks
Mercedes-Benz Special Trucks präsentiert luxuriösesten Unimog aller Zeiten Mercedes-Benz Special Trucks unveils the most luxurious Unimog ever
Sursa foto: Daimler Trucks
Sursa foto: Daimler Trucks

Motorul standard cu patru cilindri a fost înlocuit cu un motor Mercedes-Benz OM 936 cu șase cilindri, care dezvoltă 300 CP. Această modificare oferă performanțe mai ridicate, reglarea optimizată a transmisiei și un confort sporit la conducere.

„Cu mașina de expoziție Unimog de lux, ne-am realizat viziunea de a combina robustețea legendară și capacitatea off-road a Unimog cu un standard complet nou de confort și competențe inginerești. Acest Unimog este o declarație de inovare și pasiune”, a declarat Franziska Cusumano, CEO-ul Mercedes-Benz Special Trucks.

Proiectul special al Daimler Trucks se bazează pe modelul Unimog U 4023, cu capacități off-road ridicate, dotat cu punți portal și un cadru flexibil. Combinat cu tracțiunea integrală selectabilă și blocajele longitudinale și diferențiale pe ambele punți, acesta asigură tracțiunea și controlul necesare chiar și pe terenuri dificile.

Modelul va fi testat în 2026 în condiții reale

Cabina dublă oferă spațiu pentru până la patru persoane. De asemenea, a fost instalat un sistem MirrorCam, unde camerele digitale și monitoarele înlocuiesc oglinzile exterioare tradiționale, oferind o vizibilitate îmbunătățită în toate direcțiile și o siguranță sporită.

Sursa foto: Daimler Trucks

În interiorul cabinei, suprafețele din piele premium, scaunele ergonomice cu cusături colorate, covorașele din piele și iluminarea LED subliniază caracterul premium al vehiculului. Mașina de expoziție este unică în această configurație tehnică. Pentru a obține informații pentru o posibilă etapă de dezvoltare viitoare, vehiculul va fi testat de un client în condiții reale anul viitor.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

