FOTO Noua Toyota Land Cruiser FJ are premiera mondială, cu un an înainte de lansarea oficială pe piață / Concurență japoneză pentru modele britanice ca Land Rover Defender 90

Toyota Motor Corporation a prezentat noul Land Cruiser FJ, o versiune mai mică a legendarului Land Cruiser, a cărui lansare în Japonia este prevăzută pentru jumătatea anului 2026. Toyota anunță într-un comunicat de presă că noul model oferă „fiabilitate, durabilitate și performanțe off-road”. Modelul va concura pe piață cu SUV-uri precum Land Rover Defender 90, din punctul de vedere al dimensiunilor.

Noul SUV Toyota, un Land Cruiser micșorat

Toyota susține că peste 12 milioane de unități de Land Cruiser au fost comercializate din 1951, anul în care s-a lansat prima generație de SUV japonez. Până în prezent, gama Land Cruiser a fost alcătuită din trei serii distincte:

modelul Station Wagon (în prezent, seria 300);

modelul Heavy-Duty (seria 70);

modelul de bază Land Cruiser (seria 250).

Odată cu adăugarea noului Land Cruiser FJ la serie, Toyota susține că va oferi o nouă valoare sub forma „Libertății și bucuriei”, și promit în continuare performanțe în off-road pentru care modelul este renumit la nivel mondial.

La exterior, noul Land Cruiser FJ urmează o siluetă pătrățoasă, cu bare față și spate care pot fi detașabile pentru experiențe pe teren accidentat fără grija de a le zgâria.

Interior clasic de Toyota: simplu și funcțional

În habitaclu, asemănările între modelul mare și noul SUV sunt destul de mari, cu un ecran central de dimensiuni generoase și instrumentar de bord digital.

Toyota a prezentat modelul ca dispunând de o transmisie automată iar, din fotografiile oficiale, se pare că vom avea și un reductor de transmisie, pentru modurile low-range ale cutiei de viteze. În rest, interiorul este ce ne așteptăm de la Toyota: simplu, funcțional și, din poze cel puțin, robust.

Pe partea tehnică, ampatamentul SUV-ului Land Cruiser FJ este cu 270 mm mai mic decât la modelul mare, ceea ce reduce raza de bracare la 5,5 metri. Japonezii susțin că au testat extensiv modelul pe teren accidentat, și ei consideră că adăugarea de bare sub podea vor oferi o rigiditate mai mare a caroseriei.

Specificații tehnice pentru Toyota Land Cruiser FJ

Lungime: 4.575 mm

Lățime: 1.855 mm

Înălțime: 1.960 mm

Ampatament: 2.580 mm

Motor: 2,7 litri (2TR-FE) pe benzină

Tracțiune integrală parțială

Transmisie: automată cu 6 rapoarte

Putere: 160 de cai putere

Cuplu motor maxim: 246 Nm

Preț: TBA