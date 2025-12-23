dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
18 vizualizări
2 minute de citit
Nu sunt comentarii

FOTO Renault a stabilit un nou record de eficiență pentru un vehicul electric / Renault Filante a obținut un consum de doar 7,8 kWh/100 km

Daniel Simion
23 decembrie 2025
Sursa foto: Renault
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Renault a stabilit un nou record de eficiență pentru vehiculele electrice. Dintr-un comunicat de presă al francezilor reiese că modelul Renault Filante a străbătut peste 1.000 de kilometri în mai puțin de 10 ore, dar și cu un consum de doar 7,8 kWh/100 km, sau jumătate față de media mașinilor electrice comerciale.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Bateria lui Filante, aceeași de pe Renault Scenic

Testul trebuia realizat inițial în octombrie, dar a fost anulat din cauza vremii nefavorabile. Astfel, francezii au realizat experimentul pe 18 decembrie în Maroc, iar țelul lor a fost unul clar: să parcurgă 1.000 de kilometri la viteze de autostradă. Această performanță a fost atinsă cu ajutorul unei baterii de 87 kWh, aceeași de pe modelul comercial Scenic E-Tech.

Compania susține că modelul a parcurs 1.008 kilometri cu o viteză medie de 102 km/h și un consum mediu de doar 7,8 kWh/100 km. Acesta reprezintă aproximativ jumătate din consumul mediu al mașinilor electrice disponibile pe piață. Cu o capacitate a bateriei rămasă de 11% la final, Filante ar fi putut parcurge încă 120 km la viteze de peste 100 km/h.

Sursa foto: Renault
Sursa foto: Renault
Sursa foto: Renault
Sursa foto: Renault
Sursa foto: Renault
Sursa foto: Renault

Sub vopseaua albastră ultravioletă, Filante vine cu o cupolă deasupra cabinei ce are doar un loc, a cărui amplasare este inspirată din Formula 1. Sandeep Bhambra, designer șef Renault Advanced, a declarat că modelul dispune de o aerodinamică „ultra-eficientă”, anvelope cu rezistență redusă la rulare, materiale ușoare și direcție electronică.

Inovațiile tehnologice prezente pe Renault Filante

Printre elementele tehnologice cu care Renault Filante se mândrește numărăm:

  • sisteme de direcție și frânare complet electronice (steer-by-wire și brake-by-wire);
  • materiale ce includ fibra de carbon, aliaje de aluminiu și un aliaj din aluminiu, magneziu și scandiu, denumit Scalmalloy;
  • anvelope Michelin făcute special pentru Filante, care oferă o rezistență redusă la rulare și îmbunătățesc aerodinamica.
Sursa foto: Renault
Sursa foto: Renault
Sursa foto: Renault
Sursa foto: Renault
Sursa foto: Renault
Sursa foto: Renault
Sursa foto: Renault

„Renault Filante Record 2025 este o mașină cu adevărat surprinzătoare, atât la exterior, cât și la interior. Necesită un nivel ridicat de concentrare, dar este destul de ușor să menții viteza și linia corectă. Sunt foarte mândru că am făcut parte din acest record”, a declarat Arthur Ferrière, inginer de reglare a șasiului și pilot pentru recordul atins de Renault.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...