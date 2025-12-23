Renault a stabilit un nou record de eficiență pentru vehiculele electrice. Dintr-un comunicat de presă al francezilor reiese că modelul Renault Filante a străbătut peste 1.000 de kilometri în mai puțin de 10 ore, dar și cu un consum de doar 7,8 kWh/100 km, sau jumătate față de media mașinilor electrice comerciale.

Bateria lui Filante, aceeași de pe Renault Scenic

Testul trebuia realizat inițial în octombrie, dar a fost anulat din cauza vremii nefavorabile. Astfel, francezii au realizat experimentul pe 18 decembrie în Maroc, iar țelul lor a fost unul clar: să parcurgă 1.000 de kilometri la viteze de autostradă. Această performanță a fost atinsă cu ajutorul unei baterii de 87 kWh, aceeași de pe modelul comercial Scenic E-Tech.

Compania susține că modelul a parcurs 1.008 kilometri cu o viteză medie de 102 km/h și un consum mediu de doar 7,8 kWh/100 km. Acesta reprezintă aproximativ jumătate din consumul mediu al mașinilor electrice disponibile pe piață. Cu o capacitate a bateriei rămasă de 11% la final, Filante ar fi putut parcurge încă 120 km la viteze de peste 100 km/h.

Sub vopseaua albastră ultravioletă, Filante vine cu o cupolă deasupra cabinei ce are doar un loc, a cărui amplasare este inspirată din Formula 1. Sandeep Bhambra, designer șef Renault Advanced, a declarat că modelul dispune de o aerodinamică „ultra-eficientă”, anvelope cu rezistență redusă la rulare, materiale ușoare și direcție electronică.

Inovațiile tehnologice prezente pe Renault Filante

Printre elementele tehnologice cu care Renault Filante se mândrește numărăm:

sisteme de direcție și frânare complet electronice (steer-by-wire și brake-by-wire);

materiale ce includ fibra de carbon, aliaje de aluminiu și un aliaj din aluminiu, magneziu și scandiu, denumit Scalmalloy;

anvelope Michelin făcute special pentru Filante, care oferă o rezistență redusă la rulare și îmbunătățesc aerodinamica.

„Renault Filante Record 2025 este o mașină cu adevărat surprinzătoare, atât la exterior, cât și la interior. Necesită un nivel ridicat de concentrare, dar este destul de ușor să menții viteza și linia corectă. Sunt foarte mândru că am făcut parte din acest record”, a declarat Arthur Ferrière, inginer de reglare a șasiului și pilot pentru recordul atins de Renault.