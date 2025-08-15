FOTO Shelby dezvăluie un nou monstru pentru circuit / Shelby Super Snake-R are un motor V8 supraalimentat de peste 850 de cai putere

Shelby American a prezentat modelul Shelby Super Snake-R, un muscle car veritabil bazat pe Ford Mustang Dark Horse. Conform unui comunicat de presă al companiei, modelul cu peste 850 CP a fost prezentat în cadrul evenimentului auto Monterey Car Week.

Shelby Super Snake-R, un muscle car pentru circuit

Gary Patterson, președintele Shelby American, a declarat că, pentru acest model, s-au folosit „cele mai bune componente disponibile pentru a crea o vedetă dominantă pe circuit”. Deși puterea atrage o mare atenție, ceea ce diferențiază cu adevărat noul model este suspensia complet reglabilă, ampatamentul mai larg, caroseria metalică fluidă și sistemul specific Shelby de rigidizare a șasiului.

Pentru a realiza motorul pentru Super Snake-R, Shelby a pornit de la motorul de pe Ford Mustang Dark Horse, un V8 aspirat natural de 500 de cai putere. Compania de tuning a montat un supraalimentator pe el, și astfel produce 850 de cai putere, care pot fi legați la o transmisie automată cu 10 rapoarte sau o cutie manuală cu 6 trepte, de producție Tremec TR-3160.

Shelby Super Snake-R este o combinație de multe îmbunătățiri concepute pentru a crea un pachet complet. Compania a utilizat din plin fibra de carbon și aliajul ușor de magneziu pentru mașina în ediție limitată. În ciuda adăugării a aproximativ 40% mai multă putere, a unei suspensii mult mai avansate, a componentelor de frână mai ușoare, a anvelopelor masive Michelin de dimensiuni 335/35R20 și a aripilor metalice largi, Shelby Super Snake-R cântărește 1.816 kg, cu doar 52 de kilograme mai mult decât mașina de bază Ford Mustang Dark Horse.

Interiorul a fost, și el, modificat, și este o „reflectare îndrăzneață a ingineriei sale axate pe circuit”, transmite compania. Habitaclul dispune de un upgrade specific modelelor Shelby, care include tapițerie din piele pentru scaune, și inserții de Alcantara care adaugă „aderență și încredere”. Tabloul de bord și plăcuțele motorului, cu serie de producție unică, întăresc exclusivitatea acestui model în ediție limitată, în timp ce bila de schimbător billet (doar pentru transmisia manuală) adaugă o notă tactilă, inspirată de motorsport.

A treia mașină Shelby bazată pe noua platformă Mustang

Vince LaViolette, vicepreședinte de operațiuni și designer senior la Shelby American, spune că modelul Snare-R este atât de reglabilă, încât „un șofer experimentat o poate adapta cu ușurință la gusturile sale”. LaViolette a mai spus că s-au produs foarte multe modificări de ordin estetic, care să includă cât mai multă fibră de carbon. Aceasta este a treia mașină Shelby American bazată pe noua platformă S650 Ford Mustang.

„De la capota noastră brevetată la splitter și alte componente cheie, am utilizat componente din fibră de carbon pentru a reduce greutatea și a redirecționa vântul pentru o mai bună răcire”, spune Vince LaViolette, vicepreședinte de operațiuni și designer senior la Shelby American.

Modelul Shelby Super Snake-R va avea un preț de pornire de 225.000 de dolari, incluzând prețul mașinii de bază (Ford Mustang Dark Horse). Fiecare vehicul de la Shelby American este documentat în Registrul oficial Shelby. Mașinile beneficiază de o garanție de 3 ani sau 60.000 km, iar compania ne asigură că garanția pentru grupul motopropulsor de la Ford rămâne intactă.