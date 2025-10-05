dark
FOTO Tesla brevetează un dispozitiv gonflabil pentru aerodinamică / Acesta ar putea fi montat pe camioneta Cybertruck

Daniel Simion
5 octombrie 2025
Tesla Cybertruck
Photo by Impact Dog Crates on Pexels
Tesla a aplicat pentru un patent care ar putea face camioneta Cybertruck mai eficientă atunci când tractează o remorcă. Potrivit publicației Electrek, eficiența camionetei fără acest dispozitiv și fără remorcă este una bună dar, odată atașată o remorcă, efectul aerodinamic este distorsionat complet.

Producătorul american a depus un brevet pentru un dispozitiv gonflabil care să sporească efectul aerodinamic. În aplicația sa, Tesla a vrea să patenteze „un deflector aerodinamic care să reducă rezistența la înaintare și să sporească eficiența”.

Brevet pentru Tesla Cybertruck
Sursa: US Patent & Trademark Office
Brevet pentru Tesla Cybertruck
Sursa: US Patent & Trademark Office

„Componenta include un mecanism de reglare a presiunii și diverse interfețe de fixare, cum ar fi sisteme de șine, elemente de fixare magnetice și cleme de deconectare rapidă, distribuite de-a lungul vehiculului pentru o montare sigură. Această componentă acționează ca un deflector aerodinamic, optimizând fluxul de aer în jurul mijloacelor de transport, în special al vehiculelor combinate, cum ar fi vehiculele de tractare și remorcile”, a declarat Tesla în cererea sa pentru brevet.

Pe scurt, Tesla lucrează la un dispozitiv gonflabil care ar putea sta în bena Cybertruck și s-ar ridica pentru a închide golul de aer dintre camionetă și remorcă, extinzând astfel unghiul parbrizului deasupra remorcii. Cel mai probabil ideea nu va ajunge în producție, în primul rând din cauza complexității ideii, dar și a vânzărilor slabe pentru camioneta lui Elon Musk.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

