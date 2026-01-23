Gigantul taiwanez Foxconn intră pe piața autobuzelor electrice printr-un parteneriat cu Mitsubishi Fuso

Grupul taiwanez Foxconn a anunțat că va înființa o societate mixtă cu Mitsubishi Fuso, filiala de vehicule comerciale a grupului japonez Mitsubishi, pentru dezvoltarea și producția de autobuze electrice.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Proiectul vizează atât piața japoneză, cât și piețele internaționale, potrivit unui comunicat comun citat de AFP, preluată de Agerpres.

Noua companie urmează să fie constituită oficial în a doua jumătate a anului 2026 și va produce autobuze cu emisii zero la fabrica Mitsubishi Fuso din Toyama, în centrul Japoniei. În paralel, entitatea va continua să dezvolte și modelele existente de autobuze cu motoare cu ardere internă ale producătorului japonez.

Parteneriatul marchează un nou pas în strategia Foxconn de diversificare a activităților dincolo de electronicele de consum, compania accelerând în ultimii ani investițiile în domeniul vehiculelor electrice. De la începutul lui 2025, grupul taiwanez și-a intensificat contactele cu producători auto japonezi, în încercarea de a intra pe segmentele de mobilitate electrică.

În mai anul trecut, Foxconn a semnat un memorandum de înțelegere cu Mitsubishi Motors pentru furnizarea unui model de automobil electric, dezvoltat de subsidiara Foxtron și produs în Taiwan de constructorul auto Yulon. Colaborarea cu Mitsubishi Fuso extinde această strategie către segmentul autobuzelor electrice, aflat într-o perioadă de creștere accelerată.

„Această colaborare combină punctele forte ale ambelor companii pentru a accelera transformarea industriei autobuzelor”, a declarat Karl Deppen, directorul general al Mitsubishi Fuso.

Potrivit comunicatului, parteneriatul va valorifica infrastructura de producție a Mitsubishi Fuso, relațiile sale cu furnizorii de echipamente, rețelele de vânzări și expertiza privind reglementările și cerințele pieței japoneze. Foxconn va contribui cu know-how-ul său în vehicule cu emisii zero, capacitățile tehnologice avansate și rețeaua globală de parteneri din industria electronicii.

Inițiativa vine într-un moment dificil pentru producătorii auto japonezi, care se confruntă cu o concurență tot mai puternică din partea companiilor chineze pe piețele internaționale, în contextul în care tranziția către vehicule complet electrice a fost mai lentă, după o perioadă îndelungată de focus pe tehnologiile hibride.

Foxconn, cunoscut oficial ca Hon Hai Technology Group, este cel mai mare producător mondial de electronice pe bază de contract și un furnizor major pentru companii precum Apple, Hewlett-Packard și Dell, fiind recunoscut în special pentru asamblarea telefoanelor iPhone.