FOTO Peste 130 de vehicule de colecție, cu o vechime de cel puțin 30 de ani, la Retroparada Toamnei de la Timișoara

Retroparada Toamnei marchează finalul sezonului expozițional dedicat vehiculelor istorice. Evenimentul, organizat de Retromobil Club România, a ajuns la cea de-a 27-a ediție, propunându-și să reunească, la nivel național, peste o mie de pasionați și colecționari, în mai mult de 30 de orașe. La Timișoara, sâmbătă, 18 octombrie, a fost pregătit un adevărat spectacol al istoriei pe patru roți, cu peste 130 de vehicule de colecție, fiecare având o vechime de cel puțin 30 de ani.

Tot mai mulți timișoreni pasionați de automobile își achiziționează mașini considerate de epocă. Și nu vorbim despre vehicule de o sută de ani sau din perioada interbelică.

„Cea mai veche mașină a fost un Citroën Traction Avant din 1952. În fiecare an, numărul de mașini pe care le expunem crește. Începem să ne gândim că spațiul din Piața Unirii s-ar putea să nu ne mai încapă — și nici nu știu unde am putea găsi un loc mai mare”, a spus Ciprian Zaharie, președintele Retromobil – filiala Timiș.

Pentru a fi încadrată ca mașină de epocă, aceasta trebuie să aibă o vechime de cel puțin 30 de ani. Așa se face că la paradă au putut fi admirate numeroase BMW-uri, Mercedesuri, VW-uri sau Dacii, care în urmă cu doar câțiva ani erau prezențe obișnuite pe drumurile noastre. Sunt însă și modele cu totul deosebite. Unul dintre ele îi aparține timișoreanului Simion Moșiu, care a cumpărat, pe un site de licitații din Olanda, un Mercedes SL din 1984.

„E o dorință veche de-a mea să am un Mercedes SL, model cunoscut celor care au prins serialul Dallas. Acum doi ani am văzut o licitație internațională și, în final, am reușit să o cumpăr. De atunci a urmat un drum interesant de reglaje și verificări, iar acum mă pot prezenta cu ea în orice expoziție. Are un motor V8 de la Mercedes, model pentru piața americană. Am luat-o în stare impecabilă, absolut totul e original. Mașina a aparținut unui polițist din California, care a păstrat-o în garaj — altfel nu ar fi ajuns în această stare”, a spus Simion Moșiu, care mai are în colecție și un Jaguar din 1983.

Majoritatea mașinilor expuse la Retroparada Toamnei din Timișoara au fost fabricate în anii ’60, ’70 și ’80. Unele au fost cumpărate de pe internet de la alți colecționari, altele au trecut prin ample procese de restaurare. Un lucru este sigur: pe lângă pasiune, este nevoie și de bani pentru această pasiune costisitoare.