Gazprom preia 51% din producătorul rus de maşini de lux Aurus, în încercarea de a revigora industria auto din Rusia

O divizie a gigantului rusesc Gazprom a achiziţionat o participaţie de 51% în producătorul rus de maşini de lux Aurus, a anunţat marţi publicaţia Vedomosti, citând surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, transmite Reuters, conform Agerpres.

Tranzacţia, evaluată la aproximativ 13 miliarde de ruble (160 milioane de dolari) a fost finalizată în această vară şi include participaţia de 36% deţinută anterior de fondul Tawazun din Abu Dhabi, şi o parte a participaţiei deţinute de compania de stat NAMI, spun sursele.

Aurus produce în Rusia maşinile de lux folosite de oficialii de rang înalt, inclusiv preşedintele Vladimir Putin.

Compania intenţiona să lanseze modele mai ieftine la fabrica sa din Sankt Petersburg, deţinută anterior de Toyota.

Oficialii ruşi caută modalităţi prin care să repună în funcţiune uzinele de automobile care au fost abandonate după retragerea din Rusia a constructorilor auto străini, ca urmare a invadării Ucrainei, în luna februarie 2022.

Vânzările de maşini noi în Rusia au scăzut în ritm anual cu 22% în primele zece luni din 2025, arată datele publicate luna aceasta de Ministerul Industriei şi Comerţului.

După un declin de 28% în primul semestru din 2025 şi un recul de 25% în primele opt luni din 2025, Ministerul Industriei şi Comerţului a informat într-un comunicat de presă că tendinţa de scădere a vânzărilor de maşini noi în Rusia a continuat.

Declinul anual al vânzărilor de autoturisme a fost de 20% în primele zece luni din 2025, în timp ce vânzările de vehicule electrice (EV) în Rusia au scăzut cu 38%, la aproximativ 10.400 unităţi.

Cota de piaţă a vehiculelor produse pe plan intern a crescut în perioada ianuarie-octombrie 2025, ajungând la 55%, a informat Ministerul Industriei şi Comerţului.

Numai în octombrie aproximativ 183.400 de maşini noi au fost vândute în Rusia, un avans de 34% faţă de septembrie. Vânzările de vehicule produse pe plan intern s-au situat la aproximativ 100.700 unităţi, o creştere de 9% faţă de octombrie 2024.

Conform datelor firmei ruse de analize Autostat, cele mai recunoscute mărci auto din Rusia rămân producătorul intern Lada, în timp ce mărcile din China, Haval, Geely şi Chery sunt în top cinci, iar şapte dintre mărcile din top 10 sunt chinezeşti.