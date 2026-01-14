Guvernul amână implementarea sistemului e-Sigur / Când ar putea fi operaționale radarele fixe pe drumurile naționale și autostrăzi

România va avea o rețea extinsă de camere video care vor funcționa ca radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi, capabile să calculeze nu doar viteza instantanee, ci și viteza medie a unui vehicul între două puncte. Sistemul face parte din proiectul e-Sigur, gestionat de Ministerul Afacerilor Interne și Poliția Rutieră, însă implementarea completă a fost întârziată și nu mai beneficiază de finanțare prin PNRR, relatează HotNews și Mediafax.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Ce este sistemul e-Sigur

e-Sigur este un sistem național de monitorizare a traficului care utilizează camere video, radare și algoritmi de inteligență artificială pentru a detecta automat abateri precum depășirea vitezei legale, lipsa ITP-ului sau a asigurării obligatorii.

Până în prezent, a fost implementată doar componenta gestionată de Poliția Rutieră, care se bazează pe aproximativ 700 de radare mobile distribuite în toată țara.

550 de camere fixe pe autostrăzi și drumuri naționale

O altă componentă majoră a proiectului este gestionată de CNAIR și presupune montarea a aproximativ 550 de camere video-radar pe autostrăzi și drumuri naționale. Acestea vor funcționa ca radare fixe și vor permite calcularea vitezei medii între două puncte de pe traseu, pentru a stabili dacă un șofer a depășit limita legală.

Abaterile vor fi transmise către Poliție, unde un agent va constata contravenția și va emite sancțiunea.

Licitații separate și termene amânate

Deși sistemul trebuia să fie operațional în 2026, proiectul a pierdut finanțarea prin PNRR din cauza întârzierilor. CNAIR se află abia în faza de lansare a licitațiilor.

Potrivit purtătorului de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu, pe autostrăzile noi, precum A7, A0, A10, sunt deja montate peste 100 de camere, însă acestea nu sunt activate.

În prezent, sunt în derulare două contracte:

unul pentru realizarea platformei software de gestionare a datelor;

unul pentru montarea a aproximativ 50 de camere pe autostrăzi mai vechi, precum A1, A2 și A3.

Separat, CNAIR așteaptă validarea documentației de la ANAP pentru a publica licitația privind achiziția a 400 de camere video-radar pentru drumurile naționale. Contractul va avea o durată de 12 luni de la semnare.

Dacă procedurile se desfășoară conform planului și contractul este semnat până în vara acestui an, sistemul ar putea deveni complet operațional în vara lui 2027.

2028, un termen mai realist

Surse din Ministerul Transporturilor susțin pentru HotNews și Mediafax că termenul din 2027 este prea optimist.

Potrivit acestora, licitația ar putea dura un an, iar montarea efectivă, integrarea cu serverele Poliției și testarea sistemului încă un an, ceea ce ar împinge operaționalizarea completă spre 2028, într-un scenariu favorabil.

Unde vor fi montate cele 400 de camere pe drumurile naționale

Cele 400 de camere pentru drumurile naționale vor fi instalate în 136 de puncte, pe o distanță de aproximativ 1.100 km, pe următoarele șapte șosele:

DN1 – 28 puncte (13 pe segmentul km 497 – km 616, circa 120 km)

– 28 puncte (13 pe segmentul km 497 – km 616, circa 120 km) DN6 – 24 puncte (11 pe segmentul km 181 – km 371, circa 200 km)

– 24 puncte (11 pe segmentul km 181 – km 371, circa 200 km) DN2 – 22 puncte (11 pe segmentul km 97 – km 197, circa 100 km)

– 22 puncte (11 pe segmentul km 97 – km 197, circa 100 km) DN17 – 18 puncte pe circa 225 km

– 18 puncte pe circa 225 km DN7 – 17 puncte (12 pe segmentul km 122 – km 228, circa 100 km)

– 17 puncte (12 pe segmentul km 122 – km 228, circa 100 km) DN67 – 14 puncte pe circa 200 km

– 14 puncte pe circa 200 km DN11 – 13 puncte pe circa 150 km

Restul camerelor vor fi amplasate în alte 64 de puncte, stabilite în faza de implementare, cu posibilitatea suplimentării pe anumite sectoare, în funcție de situația din teren.