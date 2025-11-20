dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
1 vizualizare
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Honda își reia producția normală la uzinele din America de Nord, după criza de cipuri

George Radu
20 noiembrie 2025
logo Honda
Sursa foto: Masahiro Tsurugi / AFLO / Profimedia
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Honda Motor a anunțat că va începe de luni reluarea treptată a operațiunilor normale la uzinele sale de asamblare a vehiculelor din America de Nord, semn că perturbările de producție cauzate de lipsa de cipuri Nexperia încep să se diminueze, informează Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Al doilea mare producător auto din Japonia a oprit producția la uzina sa din Mexic pe 28 octombrie și a ajustat producția la fabricile din SUA și Canada începând cu 27 octombrie, din cauza problemei cu cipurile.

Marți, un purtător de cuvânt a declarat că Honda a asigurat un anumit nivel de aprovizionare cu cipuri, inclusiv prin obținerea de componente alternative. Întrebat dacă Nexperia a reluat livrările către Honda, purtătorul de cuvânt a îndrumat solicitările către Nexperia.

Întoarcerea la operațiuni normale planificată pentru săptămâna viitoare ar putea suferi modificări, a adăugat purtătorul de cuvânt, pe măsură ce situația rămâne una marcată de incertitudini.

  • George Radu este un autor care abordează subiecte variate din domeniul tehnologiei, apărării și viitorului. Domeniile sale de expertiză includ inteligența artificială etică, interfețele om-mașină (HMI), realitatea augmentată și virtuală aplicată (XR), precum și impactul social și cultural al noilor tehnologii. Nu se teme să pună întrebări dificile și să exploreze implicațiile filozofice ale inovațiilor tehnologice.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...