Honda Motor a anunțat că va începe de luni reluarea treptată a operațiunilor normale la uzinele sale de asamblare a vehiculelor din America de Nord, semn că perturbările de producție cauzate de lipsa de cipuri Nexperia încep să se diminueze, informează Reuters.

Al doilea mare producător auto din Japonia a oprit producția la uzina sa din Mexic pe 28 octombrie și a ajustat producția la fabricile din SUA și Canada începând cu 27 octombrie, din cauza problemei cu cipurile.

Marți, un purtător de cuvânt a declarat că Honda a asigurat un anumit nivel de aprovizionare cu cipuri, inclusiv prin obținerea de componente alternative. Întrebat dacă Nexperia a reluat livrările către Honda, purtătorul de cuvânt a îndrumat solicitările către Nexperia.

Întoarcerea la operațiuni normale planificată pentru săptămâna viitoare ar putea suferi modificări, a adăugat purtătorul de cuvânt, pe măsură ce situația rămâne una marcată de incertitudini.