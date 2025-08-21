Honda va dota mașinile sale cu inteligență artificială / Producătorul colaborează cu experți în AI pentru a dezvolta mașini autonome

Producătorul auto japonez Honda a anunțat că va colabora cu Helm.ai, o companie de inteligență artificială americană, pentru a dezvolta sisteme avansate de asistență la conducere. Publicația AutoBlog vorbește despre anul 2027 ca fiind data probabilă de lansare a funcțiilor dezvoltate in-house.

Honda țintește condusul autonom

Producătorul, cunoscut pentru modele ca Civic și SUV-ul CRV, țintește spre o lume în care accidentele mortale să fie reduse la un minim, spune Mahito Shikama, vicepreședinte în cadrul Honda. Acesta mai spune că parteneriatul reprezintă dorința companiei de a produce „tehnologii de conducere automată sigure și accesibile”.

Elementul central al acestei colaborări este dezvoltarea platformei Navigate on Autopilot (NOA), care, la prima vedere, pare similară cu tehnologiile Autopilot a Tesla sau Super Cruise a General Motors. Sistemul NOA este construit pe un cadru AI cuprinzător, care poate înțelege mediul înconjurător și lua decizii pentru a ține vehiculul sub control.

Conform AutoBlog, NOA va fi o combinație între Super Cruise și Autopilot, în sensul că va ajuta cu intrarea sau ieșirea de pe autostradă, dar și cu navigarea în oraș. Honda intenționează să extindă disponibilitatea acestei tehnologii la întreaga sa gamă de produse, având ca obiectiv data de lansare în 2027.

Honda deține o cotă-parte în Helm.ai

Helm.ai furnizează creierul sistemului, mai precis modele avansate de inteligență artificială care învață mașinile să „vadă” drumul, să prevadă ce se va întâmpla în continuare și să ia decizii în timp real.

Potrivit unui comunicat de presă din 2022, Honda deține o participație în firma cu sediul în Redwood City, California, din 2021, inclusiv o injecție de 30 de milioane de dolari în etapa inițială de finanțare. Startup-ul din Silicon Valley, specializat în software de percepție și simulare computerizată bazat pe camere, a fost fondat în 2016. Până în prezent, a strâns peste 100 de milioane de dolari și a colaborat cu alți producători auto, precum Volkswagen.

Vladislav Voroniski, CEO și fondator al Helm.ai, spune că acest parteneriat comun „evidențiază viziunea noastră comună de a permite mobilitatea bazată pe AI la scară largă”. În Statele Unite, Honda oferă în prezent o suită de sisteme avansate de asistență a șoferului (ADAS) numită Honda Sensing în vehiculele marca Honda și AcuraWatch în vehiculele Acura.

Această suită, care include funcții precum sistemul de frânare pentru atenuarea coliziunilor sau sistemul de anunțare a ieșirii de pe carosabil, nu este la nivelul sistemului BlueCruise al Ford sau Super Cruise al GM (care pot fi utilizate numai pe drumurile și autostrăzile scanate cu laser de către respectivii producători auto), dar acest anunț indică faptul că Honda țintește mai sus.