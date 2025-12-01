Hyundai Motor Group a inaugurat un centru destinat promovării tehnologiei bateriilor pentru mașinile electrice în Coreea de Sud. Potrivit unui comunicat de presă al grupului, Future Mobility Battery Campus are ca scop și sporirea competitivității globale a vehiculelor electrice.

Investiție de peste 700 de milioane de euro

Reprezentând o investiție de 1,2 trilioane de woni, campusul se întinde pe o suprafață de aproximativ 197.000 m² (suprafața terenului), cu o suprafață totală construită de 111.000 m².

„Ne propunem să conectăm fără probleme întregul ecosistem al bateriilor pentru a promova colaborarea între industrii și a accelera progresul tehnologic. Ne angajăm să (…) promovăm electrificarea globală prin colaborări strategice”, a declarat Heui Won Yang, președinte în cadrul Hyundai Motor Group.

Noul campus construit de grupul Hyundai permite acestuia să:

internalizeze capacitățile de bază ale bateriilor, inclusiv să proiecteze celule;

cerceteze și dezvolte tehnologii integrate a bateriilor;

valideze noile tehnologii în condiții reale „de înaltă precizie”.

Principalele domenii de interes ale campusului

Principalele domenii de interes ale campusului Future Mobility Battery al grupului Hyundai includ validarea bateriilor, prin procese precum testarea ciclului lor de viață și replicarea procesului de producție, dar și dezvoltarea bateriilor și integrarea inteligenței artificiale în producție și analiză.

Hyundai Motor Group susține că își propune să construiască „parteneriate mai puternice cu producătorii de baterii și să stimuleze creșterea comună pe întreg lanțul valoric al bateriilor”. Această abordare colaborativă a sud-coreenilor va ajuta producătorii și partenerii să scaleze cu încredere noile tehnologii, să reducă riscurile de dezvoltare și să deschidă oportunități pentru inovare colaborativă.

În cele din urmă, campusul va servi ca un catalizator al progresului, accelerând soluțiile de baterii de nouă generație și consolidând ecosistemul global de electrificare. Dincolo de vehiculele electrice, Future Mobility Battery Campus va spori gradul de pregătire pentru robotică, mobilitate aeriană avansată (AAM) și alte sectoare de mobilitate viitoare, potrivit comunicatului de presă.