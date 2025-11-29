Hyundai colaborează cu Michelin pentru dezvoltarea unei noi generații de anvelope

Hyundai Motor Group și Michelin au semnat un memorandum de înțelegere pentru a dezvolta o nouă generație de anvelope. Potrivit Economica.net, cele două companii vor cerceta și dezvolta anvelope cu rezistență scăzută la rulare și performanțe ridicate, utilizând soluții tehnologice avansate.

Oficialii Hyundai și Michelin consideră că inovațiile lor tehnologice vor conduce piața mobilității către viitor. Parteneriatul, semnat pe trei ani, concretizează colaborarea în domenii precum cercetare și dezvoltare comună a două tipuri de anvelope, unele pentru eficiență și unele pentru performanță.

Colaborarea își propune să răspundă cerințelor în continuă evoluție ale vehiculelor electrice și autonome, inclusiv capacitatea mare de încărcare, performanța la volan și sustenabilitatea mediului.

„(…) Ne așteptăm să obținem inovații în tehnologia anvelopelor care vor conduce piața mobilității din viitor. Vom utiliza soluții avansate valorificând capacitățile specializate ale ambelor companii în domeniul mobilității și tehnologiilor anvelopelor”, a declarat Yongsuk Shin, vicepreședinte în cadrul Hyundai Motor Group.

Memorandumul de înțelegere semnat în 2017 a contribuit la dezvoltarea tehnologiilor pentru anvelopele modelului Hyundai Ioniq 5, în timp ce acordul din 2022 a realizat progrese semnificative în predicția uzurii anvelopelor și îmbunătățirea performanței de frânare.