dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Hyundai colaborează cu Michelin pentru dezvoltarea unei noi generații de anvelope

Daniel Simion
29 noiembrie 2025
Sursă foto: Hyundai
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Hyundai Motor Group și Michelin au semnat un memorandum de înțelegere pentru a dezvolta o nouă generație de anvelope. Potrivit Economica.net, cele două companii vor cerceta și dezvolta anvelope cu rezistență scăzută la rulare și performanțe ridicate, utilizând soluții tehnologice avansate.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Oficialii Hyundai și Michelin consideră că inovațiile lor tehnologice vor conduce piața mobilității către viitor. Parteneriatul, semnat pe trei ani, concretizează colaborarea în domenii precum cercetare și dezvoltare comună a două tipuri de anvelope, unele pentru eficiență și unele pentru performanță.

Colaborarea își propune să răspundă cerințelor în continuă evoluție ale vehiculelor electrice și autonome, inclusiv capacitatea mare de încărcare, performanța la volan și sustenabilitatea mediului.

„(…) Ne așteptăm să obținem inovații în tehnologia anvelopelor care vor conduce piața mobilității din viitor. Vom utiliza soluții avansate valorificând capacitățile specializate ale ambelor companii în domeniul mobilității și tehnologiilor anvelopelor”, a declarat Yongsuk Shin, vicepreședinte în cadrul Hyundai Motor Group.

Memorandumul de înțelegere semnat în 2017 a contribuit la dezvoltarea tehnologiilor pentru anvelopele modelului Hyundai Ioniq 5, în timp ce acordul din 2022 a realizat progrese semnificative în predicția uzurii anvelopelor și îmbunătățirea performanței de frânare.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...