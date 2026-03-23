Excluderea IMM-urilor din Programul Rabla de anul trecut a avut efecte directe asupra investițiilor și pieței auto, iar firmele ar trebui să fie incluse în ediția din 2026, a declarat luni Octavian Bara, vicepreședintele Asociaţiei Dealerilor Dacia Renault Nissan (ACODAREN), citat de Agerpres.

„Programul Rabla a fost cel mai bun instrument pentru accelerarea înnoirii parcului auto din România. Anul trecut a fost un accident: programul s-a desfășurat aproape exclusiv pentru persoane fizice, la o valoare de patru-cinci ori mai mică, iar IMM-urile au fost complet excluse.

Societățile comerciale trebuie să participe în 2026, pentru că excluderea firmelor a produs efecte vizibile: investiții amânate în modernizarea flotelor, costuri operaționale mai mari pentru IMM-uri și frânarea procesului de reducere a emisiilor în transportul comercial”, a explicat Bara, în cadrul unei conferințe de presă.

Vicepreședintele ACODAREN a adăugat că includerea IMM-urilor în program ar sprijini investițiile imediate ale firmelor, ar accelera tranziția către mobilitate cu emisii reduse și ar stabiliza piața auto și rețelele locale de distribuție.

„Piața auto din România este în scădere în ultimele două luni. Statisticile pentru martie nu sunt încă disponibile, dar în ianuarie și februarie vânzările au scăzut cu 35%, respectiv 25,5%, ceea ce indică o scădere semnificativă. În plus, aproximativ 10% din PIB-ul României este generat de uzina Dacia, prin fabricarea și comercializarea produselor sale”, a mai subliniat Bara.

ACODAREN reprezintă interesele dealerilor oficiali ai mărcilor Dacia, Renault și Nissan din România și are ca obiectiv dezvoltarea și consolidarea rețelei de dealeri.