Municipiul Pitești va beneficia de încă 13 stații duble de încărcare pentru vehicule electrice, în cadrul etapei a doua a unui proiect finanțat prin Administraţia Fondului pentru Mediu, potrivit unui anunț publicat marți de Primărie.

Administrația locală a semnat contractul de execuție a lucrărilor, termenul de finalizare fiind stabilit la cinci luni. Proiectul vizează extinderea infrastructurii de încărcare pentru autovehicule electrice, în contextul creșterii numărului de astfel de vehicule la nivel local și național.

Conform comunicatului emis de primărie, obiectivul investiției îl reprezintă „furnizarea și montajul a 13 stații rapide de reîncărcare a acumulatorilor pentru vehicule electrice”. Fiecare stație va include două puncte de reîncărcare alimentate din același punct de livrare din rețeaua publică de distribuție: un punct multistandard în curent continuu (DC), cu o putere de 50 kW, și un punct în curent alternativ (AC), cu o putere de 22 kW.

Stațiile vor permite încărcarea simultană a două vehicule electrice la puterile declarate și vor fi amplasate atât în zona centrală a municipiului Pitești, cât și în cartiere, pentru a asigura o distribuție echilibrată a infrastructurii.

Valoarea totală a proiectului este de 2.418.947 lei, inclusiv TVA.

Această etapă vine în completarea investițiilor realizate anterior. În 2023, alte 10 stații duble de încărcare, finanțate tot prin Administrația Fondului pentru Mediu, în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, au fost puse în funcțiune la Pitești. Extinderea rețelei face parte din eforturile autorităților locale de a sprijini tranziția către mobilitatea electrică și reducerea emisiilor în sectorul transporturilor.