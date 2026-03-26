Prețurile carburanților continuă să crească accelerat, după ce Petrom, liderul pieței din România, a aplicat joi, 26 martie 2026, o nouă majorare, a 15-a de la începutul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.

De această dată, compania a scumpit doar motorina standard, cu 9 bani pe litru, în timp ce prețul benzinei a rămas neschimbat. Astfel, într-o stație din București, motorina a ajuns la 10,12 lei/litru, iar benzina standard se menține la 9,28 lei/litru.

La nivelul Capitalei, motorina se vinde în prezent între 10,10 și 10,13 lei/litru, în timp ce benzina variază între 9,28 și 9,30 lei/litru, notează Economedia.ro.

Scumpirea vine la doar o zi după ce motorina a depășit pentru prima dată pragul psihologic de 10 lei/litru și la această rețea, în urma celei mai mari creșteri zilnice de la începutul crizei. Pe 25 martie, benzina s-a scumpit cu 15 bani/litru, iar motorina cu 20 de bani, după un val similar de majorări înregistrat și pe 20 martie.

Martie, luna scumpirilor în lanț

De la începutul lunii martie, prețurile au crescut aproape constant, cu ajustări succesive la câteva zile sau chiar zilnic. În total, după 15 scumpiri:

benzina standard s-a majorat cu 1,32 lei/litru;

motorina standard a crescut cu 1,85 lei/litru.

Creșterile sunt și mai vizibile raportat la începutul anului. După majorarea accizelor și seria de scumpiri din ultimele luni:

benzina este mai scumpă cu 2,04 lei/litru (+28%);

motorina a crescut cu 2,66 lei/litru (+35%).

Impact direct: peste 100 de lei în plus pentru un plin

Pentru șoferi, efectele sunt deja semnificative. Costul unui plin de 50 de litri a crescut cu peste 100 de lei față de finalul anului trecut:

benzina: +102 lei;

motorina: +133 lei.

Evoluția reflectă presiunea exercitată de contextul internațional asupra pieței petroliere, dar și efectele interne, precum creșterea accizelor. În lipsa unor intervenții eficiente sau a unei stabilizări externe, tendința de creștere a prețurilor ar putea continua în perioada următoare.